Desde Antofagasta: Kast refuerza soberanía chilena y destaca trabajo de las policías y FF. AA. en las fronteras

El presidente José Antonio Kast inauguró este jueves la nueva Tenencia Fronteriza en Ollagüe, en la Región de Antofagasta.

La nueva infraestructura contó con financiamiento del Gobierno Regional de Antofagasta y tuvo a Carabineros de Chile como institución mandante. Así, contempló una inversión de $5.428 millones y considera una superficie construida de 934,93 metros cuadrados.

El proyecto contribuirá al reforzamiento de las labores de orden y seguridad, los patrullajes de soberanía, la fiscalización fronteriza y la prevención de delitos vinculados al tráfico de drogas, contrabando, ingreso irregular de personas y otros ilícitos que ocurren en la zona norte.

Durante su discurso, el mandatario entregó su apoyo irrestricto a Carabineros y también abordó las finanzas públicas, esto, el día después de presentar ante el país el proyecto de Presupuesto 2027.

“La presencia y el control que realizan Carabineros y nuestras fuerzas públicas, la PDI y las FF. AA., son ejercer la soberanía y eso es lo que tenemos que marcar una y otra vez, la soberanía de nuestra nación, aquí en este paso y en cada hito”, remarcó.

Kast agregó que “el crimen organizado aprovecha lugares aislados para cometer sus delitos y ahí está la fuerza pública defendiéndonos”.

En ese sentido, sostuvo que una de las prioridades del gobierno es “recuperar la seguridad”, potenciar la educación y “todas las medidas que se puedan realizar para mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas, optimizando los recursos, porque los recursos siempre son escasos, en la medida en que entre todos los cuidemos vamos a poder llegar a más personas y mejorar la calidad de vida de todos nuestros compatriotas”,

“Mientras estemos en el gobierno, no tengan la menor duda de que nuestro apoyo será firme y permanente a nuestras policías, a Gendarmería, a nuestras Fuerzas Armadas, porque el primer deber del Estado es brindar seguridad; después, cuando ya estemos todos seguros, brindar educación”, cerró.