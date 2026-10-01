“Que se sigan aplaudiendo entre ellos”: Alvarado cuestiona acto de apoyo a Bachelet

El biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, cuestionó el acto realizado por la oposición en apoyo a la expresidenta Michelle Bachelet y afirmó que el encuentro no abordó, a su juicio, los principales problemas del país.

“Yo no escuché ninguna palabra respecto al empleo, ninguna propuesta respecto a cómo colaborar con el crecimiento, no escuché ninguna palabra si están disponibles o no para apoyar los proyectos de seguridad en el Congreso”, sostuvo desde Antofagasta, según consignó Emol.

“Ahora, juntarse a conversar, autoproclamarse, que se sigan aplaudiendo entre ellos. Nosotros seguimos trabajando por los chilenos”, agregó.

Las declaraciones se producen después del encuentro realizado el miércoles en La Pintana, donde Bachelet aseguró que continuará participando de la vida pública tras retirar su candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidas.

Alvarado también emplazó a la oposición a respaldar proyectos impulsados por el Ejecutivo en materia de seguridad y migración, y cuestionó su postura frente a una iniciativa que busca ampliar el plazo de retención de personas extranjeras en situación irregular para ejecutar expulsiones.

“Si las intervenciones de la expresidenta sirven para eso, yo lo aplaudo; si es solamente para aplaudirse entre ellos, sigan haciendo reuniones no más”, concluyó.