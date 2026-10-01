Día del Café en Chile: Revisa aquí algunos de los panoramas para celebrar este 1 de octubre

Cada 1 de octubre se conmemora el Día Internacional del Café, fecha establecida por la Organización Internacional del Café (OIC) para rendir homenaje a una de las bebidas más consumidas del mundo.
La jornada, marcada por promociones y actividades especiales, celebra un producto clave en la rutina diaria que se disfruta tanto frío como caliente. Revisa aquí los panoramas para este día en Santiago que Marley Coffee y otras cadenas tienen preparado.
Marley Coffee
Marley Coffee se une a las celebraciones este jueves 1 de octubre. Tendrá 2×1 durante el día para bebidas calientes y frías en sus 18 cafeterías.
Además, la celebración culminará con un Festival de Corpóreos en donde se regalarán productos y café para los asistentes.
- Lugar: Plaza Ñuñoa.
- Hora: 17:00 horas hasta las 19:00 horas.
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Krispy Kreme
Por parte de la cadena Krispy Kreme, celebrarán entregando un café americano y una donut gratis a elección del cliente. No requiere de una compra previa para acceder al beneficio, pero son unidades limitadas de acuerdo al stock de cada local.
- Lugar: Disponible solo en locales Krispy Kreme.
- Hora: Hasta agotar stock.
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Dunkin’ Donuts
Por la compra de cualquier café en Dunkin’ Donuts podrás llevarte una Donut Classic completamente gratis. La promoción es válida durante el día en todos los locales desde Arica a Punta Arenas.
- Lugar: Locales desde la región de Arica hasta Punta Arenas.
- Hora: Todo el día.
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Starbucks
Desde Starbucks estarán regalando el Café del Día en tamaño Alto para los clientes que asistan entre las 11:00 horas y las 14:00 horas de este jueves. Además, desde las 17:00 horas entregará degustaciones de café para quienes asistan.
- Lugar: Tiendas Starbucks del país.
- Hora: 11:00 horas hasta las 14:00 horas.
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