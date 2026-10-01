Cobre inicia octubre con caída de 1,05% y se acerca a US$ 6,50 la libra ante feriados en China

El precio del cobre cerró este jueves en US$ 6,50 la libra en la Bolsa de Metales de Londres, con una caída de 1,05% respecto de la jornada anterior, según informó la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco). En dólares por tonelada métrica, el contado se ubicó en US$ 14.335.

La baja de este jueves es la segunda corrección fuerte en pocos días, luego de que el cobre retrocediera 1,33% el lunes. El metal acumula así un retroceso relevante desde el máximo de varias semanas alcanzado a fines de septiembre, cuando había llegado a cotizar sobre los US$ 6,7 la libra.

El contrato a futuro a tres meses cerró en US$ 6,48 la libra, con una baja de 1,14%. Los contratos con vencimiento en diciembre de 2027 y diciembre de 2028 retrocedieron a US$ 6,49 y US$ 6,51 la libra, respectivamente, ambos con caídas de 1,21% en la jornada.

Con el inicio de octubre, el promedio del mes anterior quedó fijado en US$ 6,57 la libra para septiembre, mientras que el promedio del mes a la fecha, con solo una jornada transcurrida, se ubica en US$ 6,50 la libra. El promedio anual llega a US$ 6,10 la libra, un alza de 40,57% respecto de igual período de 2025, en línea con el máximo reportado en los días previos, de acuerdo con las cifras de Cochilco.

En la Bolsa Mercantil de Nueva York (COMEX), el cobre de alta pureza para entrega en septiembre cotizó en US$ 6,56 la libra, con niveles crecientes hacia los contratos más lejanos, hasta US$ 6,93 la libra para agosto de 2027. El promedio de septiembre para la primera posición en esa plaza se ubicó en US$ 6,58 la libra.

La Bolsa de Futuros de Shanghái no registró cotizaciones de cátodos de cobre este jueves por el feriado del Día Nacional de China. El promedio de cierre de septiembre en esa bolsa subió a US$ 7,43 la libra, por sobre los US$ 7,27 registrados en agosto.

Inventarios caen con fuerza en Shanghái

Los inventarios de cobre en Londres bajaron 1.325 toneladas hasta 248.075 toneladas entre el 30 de septiembre y el 1 de octubre, una caída de 0,53% que extiende la tendencia a la baja observada en los últimos días.

En Nueva York, los inventarios de COMEX subieron levemente, con un incremento de 1.463 toneladas hasta 703.813 toneladas, un alza de 0,21%.

En Shanghái, los inventarios volvieron a caer con fuerza, esta vez en 8.403 toneladas hasta 38.744 toneladas, una baja de 17,82% pese al cierre de esa plaza por el feriado.

El retroceso se suma a la caída de 15,92% reportada la semana anterior, consolidando una tendencia de fuerte contracción del stock chino de cobre durante las últimas semanas.

Zinc lidera las caídas entre otros metales

Entre los otros metales transados en Londres, la corrección fue generalizada. El zinc lideró las caídas con un retroceso de 3,03% hasta US$ 3.834 por tonelada, seguido por el aluminio, que bajó 2,62% hasta US$ 3.120, y el níquel, que cayó 1,83% hasta US$ 15.570.

El plomo también retrocedió 1,02% hasta US$ 1.837, mientras que el estaño fue el único metal que cerró al alza, con un incremento de 0,60% hasta US$ 54.400 por tonelada.

El carbonato de litio se mantuvo en US$ 18,95 por kilogramo, sin variación desde fines de septiembre, según cifras del Banco Central.