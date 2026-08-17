“No puede ser que tengamos un Presidente de derecha que no tenga el coraje para indultar”: Senadora Kaiser arremete contra el Presidente Kast por uniformados condenados

La senadora Vanessa Kaiser (PNL) apuntó contra el Presidente José Antonio Kast y le exigió cumplir su “promesa de campaña” de indultar a uniformados condenados por delitos ocurridos en el marco del estallido social de 2019.

En diálogo con CNN Chile, la parlamentaria sostuvo: “Si yo tengo alguna promesa en campaña, tengo ya el programa hecho para aplicarla cuando llegue, cuando sea electa. Si por eso me eligieron, por las promesas que hice, ¿o no?”.

En esa línea, Kaiser añadió: “Otra de las promesas era tener un plan de seguridad, ¿verdad? Yo creo que sí lo tenían. Quizás no el que finalmente decidieron, digamos, avanzar, y quizás dijeron «no tenemos» porque querían hacer algunos arreglos; se puede entender“.

“Pero evidentemente que lo de los indultos es clarísimo. Y si nosotros no avanzamos en esa materia, si no cuidamos a los que nos cuidan, entonces después no podemos pedirles que respondan y pongan el pecho a las balas sin nada, así como están quedando, si no tienen el respaldo político de los mismos que les dan las órdenes a la hora de cumplir esas órdenes”, añadió.

Consultada sobre si insistirán en un eventual indulto general vía legislativa, la senadora Kaiser aseguró que “lo único que puede resolver el problema en Chile hoy día es el indulto general. Y no nos olvidemos nunca que el Presidente Boric tuvo el coraje para indultar y para dar pensiones de gracia a criminales. No puede ser que nosotros tengamos un Presidente de derecha que no tenga el coraje para indultar a quienes defendieron a Chile de un golpe de Estado”.