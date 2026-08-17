“Es responsabilidad mía”: La autocrítica del Presidente Kast tras descoordinación de ministro Alvarado por requerimiento ante el TC

“Es una información con la cual yo no contaba en ese minuto.” De esta forma, el biministro Claudio Alvarado, respondió a un requerimiento ingresado por el propio Gobierno ante el Tribunal Constitucional, el que pretendía impugnar una norma que garantizaba la reposición de servicios básicos en zonas de catástrofe.

La situación generó una serie de réplicas y críticas sobre la coordinación entre los ministros de Estado, en particular con el ministro del Interior.

Este lunes, quien abordó la situación fue el Presidente José Antonio Kast, tras ser consultado por estas situaciones al interior de su administración.

En diálogo con Radio Duna, se le preguntó por qué el jefe de gabinete no supo de la presentación ante el TC.

Sobre este punto, Kast aseguró que “eso es responsabilidad mía. Porque uno va avanzando tan rápidamente, uno tiene comité político. Claro, uno de repente se le puede quedar algo afuera. Pero es responsabilidad mía. Si yo firmo al final, yo dirijo. Hemos tenido tal actividad, tal cantidad de cosas, día por día”.

Consultado sobre si el desencuentro entre Alvarado y el ministro Jorge Quiroz es responsabilidad suya, sostuvo que “pero evidente que yo debería haber tenido ese panorama“.