Conflicto en Medio Oriente: Trump amenaza con bombardear Omán al expirar acuerdo con Irán

(CNN) – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este lunes con atacar a Omán si interfiere con los esfuerzos de EE. UU. en el estrecho de Ormuz, mientras continúa el conflicto con Irán y vence un plazo de dos meses para las conversaciones de paz sin una vía clara para poner fin a la guerra.

“Si Omán se interpone, los bombardearemos hasta hacerlos mierda”, dijo Trump en una entrevista con Trey Yingst, de Fox News.

Los comentarios de Trump se producen cuando el plazo de 60 días para las conversaciones de paz entre EE. UU. e Irán, acordado en junio, venció este lunes sin que se anunciaran planes concretos para poner fin a la guerra.

Mientras tanto, Irán dijo este lunes que sus conversaciones con Omán sobre el estrecho de Ormuz son complejas, pero continúan.

No es la primera vez que Trump amenaza a Omán, aliado de EE. UU. Durante una reunión del Gabinete en mayo, el presidente dijo: “Omán se comportará como todos los demás, o tendremos que volarlos por los aires”.

Trump también confirmó a Fox News que su Gobierno estableció un canal directo de comunicación con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, pero dijo que no tiene prisa por alcanzar un acuerdo.

“Son buenos jugadores de póquer, pero están muriendo”, dijo Trump. “No tengo ningún plazo. No tengo prisa”.

CNN contactó a la Casa Blanca para solicitar comentarios sobre las amenazas de Trump contra Omán.