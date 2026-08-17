Fuertes precipitaciones en la zona norte del país: Revisa el pronóstico del clima en Chile para la tercera semana de agosto

Tras el evento de lluvias y tormentas eléctricas registrado la semana anterior, se espera una alza de las temperaturas en la capital. Mientras que, en la zona norte se mantiene la alerta por fuertes precipitaciones durante estos días.

En conversación con CNN Chile AM, la meteoróloga y miembro de Meteored, Laura Batista, entregó detalles respecto a el tiempo durante el resto de la semana para el territorio nacional.

En Santiago durante el resto de la jornada se presentarán algunos chubascos débiles, ya en la tarde pararán las precipitaciones y se mantendrá toda la semana sin nuevos eventos de lluvia.

Fuertes lluvias en la zona norte

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) mantiene vigente una alerta por precipitaciones moderadas y fuertes para zonas de las regiones de Arica, Tarapacá, Atacama, Antofagasta y Coquimbo del 17 al 19 de agosto.

“Esperamos durante esta jornada que continúen esas precipitaciones, se intensifiquen; hacia la tarde dejen de precipitar al menos en Coquimbo durante esta jornada. Sin embargo, durante el martes continuarían entre Arica, porque incluso estamos presenciando precipitaciones, hasta por lo menos Atacama”, dice Batista.

Concretamente, en la región de Arica y Parinacota, y Tarapacá se registrarán entre 5 a 10 milímetros. En la región de Atacama se esperan entre 15 a 35 mm. E incluso, se producirán nevadas durante la jornada de hoy y podrían extenderse hasta la noche y madrugada del martes.

Ambiente “medio primaveral” en la zona centro

Luego de este evento de lluvias para el resto de la región se esperan condiciones estables, e incluso, durante las tardes habrá un aumento de las temperaturas.

“Nuevamente podemos registrar entre martes y miércoles heladas, sobre todo más en sectores entre Maule y Biobío; vamos a estar concentrados con esas mínimas bastante bajas. En estos sectores, por ejemplo, de la Región Metropolitana, el interior de Valparaíso, O’Higgins, vamos a estar en torno a los 3-4 grados las mínimas durante los próximos dos días”, dijo la meteoróloga.

La región Metropolitana experimentará un ambiente “medio primaveral”, en donde las máximas alcanzarían hasta 20 grados durante este miércoles.

Pausa en las lluvias de la zona sur

En la región de Magallanes seguirán algunas precipitaciones producto de un frente, estas se extenderán hasta Aysén durante esta jornada de martes.

Batista explica que “hacia el miércoles llegaría otro sistema frontal que afectaría más hacia la región de Los Lagos, el tramo norte de Aysén, ahí vamos a tener las precipitaciones de la semana. Luego el jueves quedarían los remanentes de esa inestabilidad posfrontal y quedamos sin precipitaciones desde el jueves en la tarde en adelante”

También, se esperan días fríos, debido a una “condición de altas presiones y nos mantendríamos con esta condición sin lluvias”.