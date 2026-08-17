Diputado Raúl Soto (PPD) acusa que reforma constitucional es un “caballo de Troya” en nombre de la seguridad

El diputado y presidente del PPD, Raúl Soto, planteó que la reforma constitucional planteada por el Gobierno podría tratarse de un “caballo de Troya”.

La semana pasada, el Ejecutivo anunció que presentaría una reforma que constaría de 11 puntos relativos a la seguridad, en el marco de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT).

De todos modos, la medida ha generado preocupación tanto en el oficialismo como en la oposición.

En entrevista con CNN Chile Radio, el parlamentario afirmó respecto al borrador de la reforma que es “innecesaria” y que “incluso podría llegar a representar un riesgo para la democracia. Y esto es algo que se está planteando no solo desde la oposición, también desde sectores importantes del oficialismo, como por ejemplo Chile Vamos, especialmente la UDI y Renovación Nacional”.

En ese sentido, apuntó a que “los gobiernos tienen que construirse siempre y avanzar respetando las reglas de la democracia y no cambiarlas a conveniencia, porque eso es un precedente muy peligroso. Hoy día lo puede hacer José Antonio Kast, pero el día de mañana lo puede hacer un líder populista, un líder ultraconservador que incluso puede estar a la derecha de José Antonio Kast o también un líder populista de izquierda. Y cuando se concentra demasiado el poder y se da paso a un cambio de las reglas del juego en un contexto determinado para beneficiar una agenda de un gobierno en particular, a mí me parece que eso es peligroso”.

#CNNChileRadio | Raúl Soto, diputado y presidente del PPD por agenda de seguridad: “Cuando cuando usted recibe un fallo contrario a sus intereses y quiere cambiar las reglas del juego para resguardarse, a mi me parece que estar haciendo trampa, y esta reforma constitucional me… pic.twitter.com/3UVO1HfkI8 — CNN Chile (@CNNChile) August 17, 2026

El diputado opinó que la reforma “representa un verdadero caballo de Troya, donde el gobierno quiere dar una batalla cultural e ideológica amparándose en la seguridad. Nosotros estamos disponibles a hablar de seguridad en serio, ¿no?, pero en nombre de la seguridad se pueden destruir o debilitar las democracias, y ahí hay una línea roja que para nosotros evidentemente no se puede cruzar”.

Consultado sobre si observa un riesgo institucional asociado a la reforma, respondió que “sí, porque la democracia no es solamente elecciones libres. La democracia es separación de poderes, es un sistema de pesos y contrapesos, control externo, y no acumular poder, en este caso, solo en el Ejecutivo o solo en el Presidente de la República”.

“Lo que hace esta reforma constitucional no solamente es bypassear el control de constitucionalidad del Tribunal Constitucional, cambiando las reglas de manera interesada a conveniencia, sino que además debilita en alguna de sus normas las facultades del Poder Judicial y se las entrega al Poder Ejecutivo, por ejemplo, para interceptar comunicaciones o para definir quién es o no organización criminal, sin pasar por una definición del sistema judicial, sino que por simplemente una definición política o administrativa del gobernante de turno. Eso, evidentemente, es lo que nos preocupa”, acotó.

#CNNChileRadio | Raúl Soto, diputado y presidente del PPD por agenda de seguridad: “El borrador de la Reforma Constitucional nos preocupa (…) Los Gobiernos tienen que avanzar respetando las reglas de la democracia y no cambiarlas a conveniencia (…) Hoy la puede hacer José… pic.twitter.com/v7ZoUWJhQ4 — CNN Chile (@CNNChile) August 17, 2026

El diputado también comentó que hay un riesgo en debilitar la democracia y pasar a un “gobierno iliberal”.

“Si el presidente Kast quiere transitar a un gobierno que debilita la democracia desde adentro, que son estos gobiernos iliberales que se están instalando en el mundo, debe transparentarlo”.

Y agregó: “Yo creo que hay un germen, yo creo que hay un riesgo y hay una intención de transitar o abrir una puerta en esa dirección que nos preocupa. Este parece ser el primer paso del gobierno de Kast para transformar a Chile en un gobierno iliberal”.

“Si acá se quiere implementar una refundación conservadora, donde se quiere incluso empezar a cambiar la Constitución, bajo el antojo o el interés del gobernante de turno, a mí me parece que eso derechamente no debiese tener cabida”, concluyó.