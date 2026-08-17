Ipsos: Un 68% de los chilenos cree que hoy es más difícil encontrar trabajo que hace un año y un 62% cree que sueldos son insuficientes

Una nueva edición del informe Claves Ipsos presentada este lunes reveló que el 62% de las personas en Chile califica de forma negativa las remuneraciones del mercado laboral al considerarlas insuficientes para cubrir el costo de la vida.
La medición mensual, aplicada a 1.000 ciudadanos en el país, expuso además que un 68% percibe mayores dificultades para conseguir un puesto de trabajo en comparación con el año anterior, en un escenario marcado por el estancamiento de las condiciones laborales.
En cuanto a las barreras de contratación, el sondeo situó a los mayores de 50 años (87%) y a las mujeres con responsabilidades de cuidado (81%) como los segmentos con mayores trabas de acceso.
El reporte constató además una alta fragilidad económica: el 61% de los ocupados teme perder su empleo y ese mismo porcentaje solo podría costear sus gastos por un plazo máximo de tres meses antes de endeudarse.
Finalmente, un 72% de los postulantes afirmó no recibir ninguna respuesta por parte de los empleadores tras presentarse a procesos de selección o entrevistas laborales.
Sobre este panorama, Alejandra Ojeda, ejecutiva de Ipsos, señaló que la ciudadanía evidencia “menos cantidad de puestos de trabajo disponibles y mayores dificultades para acceder a esas posiciones”.
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