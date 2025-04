“Shibuya talquino”: El video que compara el famoso cruce de Tokyo con uno de Talca

"Si no le pones de donde es el de arriba, juraría que son las 2 (fotos) de Japón", respondió, con humor, uno de los usuarios de Tiktok.

Son muchos los chilenos que aman y alucinan con Japón. La cultura nipona en Chile está bien incrustada gracias a la masiva penetración del anime en Chile.

Películas como Kimi no Na wa, Suzume o The First Slam Dunk han conquistado los cines chilenos y los corazones de grandes y adultos que sueñan con las tierras japonesas.

Uno de los lugares más reconocidos es el famoso cruce de Shibuya, en pleno corazón de Tokyo. El lugar es reconocido por ser el más transitado del mundo y por sus atractivos edificios con luces de neón y pantallas gigantes.

Es así como una usuaria de Tiktok, oriunda de Talca compartió un video en donde se aprecia el famoso cruce japonés, comparado con la intercepción de 11 oriente con 1 sur en la capital de la región del Maule.

El video de la usuaria @adelafran tiene más de 15 mil me gusta, ha sido compartido más de 4 mil veces y cautivó a los usuarios de la red.

