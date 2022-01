En 2019, la diseñadora Antonia Larraín lanzó una campaña que buscaba reivindicar las tallas grandes en la industria de la moda y así poder generar conciencia respecto a la discriminación en base a la poca variedad de medidas en el mercado.

La campaña denunciaba que la falta de oferta disponible, contribuía a crear falsos imaginarios físicos que muchas veces eran irreales o inalcanzables.

“Tallas para todes es un manifiesto que busca generar conciencia sobre el nivel de discriminación que existe en la industria de la moda respecto a la casi nula variedad de tallajes que este rubro nos ofrece, marginando así a la mayoría de las personas, invisibilizando los cuerpos y creando estereotipos irreales e inalcanzables de belleza”, postulaba la campaña en su página web.

Sin embargo, durante esta jornada, Larraín junto a las diputadas Gael Yeomans (CS), Marcela Sandoval (RD) y Erika Olivera (RN) lanzaron un proyecto de ley que busca crear un Sistema Único de Tallas a nivel nacional, con el fin de acabar con la discriminación en base a las tallas y también poder cuidar de mejor manera el medio ambiente.

En ese sentido, Larraín sostuvo que “estamos impulsando un proyecto de ley de tallas para que no tengamos que sufrir más cada vez que necesitamos encontrar algo tan básico como un pantalón o ropa interior. (…) De lo que se trata este proyecto, es hacer un estudio de los cuerpos de Chile y por ese estudio, crear una tabla de tallas que sea única, donde todas las marcas puedan adaptar su tallaje”.

Por su parte, la diputada Gael Yeomans precisó que este proyecto busca “que se homologue todo lo que se confeccione en Chile y se importe a tallas que sean conocidas por todos, con los centímetros y todas las mediciones para que haya claridad y así no tengamos que devolver la ropa y cuidar nuestro medioambiente. Pero también porque hay mucha presión, hay estereotipos sobre nuestros cuerpos y se generan también problemas en la salud mental”.

Asimismo, Marcela Sandoval, explicó que este proyecto “es muy importante porque no solo vamos a estar fomentando la no discriminación en base a las tallas y a las diferencias de cuerpos que tenemos todas y todos, sino que también vamos a contribuir a que no se deseche ropa y sea bien usada y contribuyamos también a cuidar nuestro planeta”.

“Porque no queremos más estereotipos, ni más discriminación es porque apoyamos este proyecto”, dijo Erika Olivera.

