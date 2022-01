La tarde del miércoles 6 de enero, tras una jornada maratónica y en la novena ronda de votaciones, la candidatura a la presidencia de María Elisa Quinteros logró el consenso al interior del pleno de la Convención Constitucional (CC).

En conversación con La Tercera, la máxima autoridad del órgano redactor aseguró que la dificultad para lograr acuerdos es “un reflejo de la sociedad muy dañada que o ha tenido espacios de deliberación, de conversación política”.

“Creo que también tenemos la labor de ayudar a sanar, y en ese sentido el no consensuar, el demorarnos, es una dinámica sana de lo que debiera ser la democracia en el país y no verlo como que no podemos ponernos de acuerdo”, agregó.

Respecto a la participación de la derecha en la discusión de las normas, Quinteros recalcó que la Convención es un “reflejo de la sociedad, no perfecto, pero el sector de derecha existe (…) Mi interés, es dejar de ver dos polos y reconocer que ese pluralismo es parte de la sociedad”.

“Tenemos que trabajar en conjunto, pese a las diferencias políticas o los puntos de vista distintos. La gente está aburrida de peleas, quiere vernos trabajando unidos y unidas”, profundizó.

Presidente electo y mandatario en ejercicio

En cuanto a la relación que tendrá la nueva mesa directiva con el presidente electo, que el próximo 11 de marzo asumirá oficialmente la nueva administración, la presidenta del órgano constituyente enfatizo en que “son poderes distintos”.

“Cuando hablé con él –Gabriel Boric– por teléfono me expresó nuevamente lo de la autonomía y eso para mí es fundamental. Acá el gobierno está al servicio de este poder, en el sentido de lo que establece el Acuerdo por la Paz. Yo no puedo exigirle cosas que no están reguladas por ley, entonces el gobierno tiene que proveernos todo lo que necesitemos para funcionar y ojalá la comunicación sea lo más fluida, rápida, eficiente posible”, añadió.

Por último sobre una eventual reunión con el mandatario en ejercicio, expresó que su postura personal es que se trata de “una decisión colectiva”.

“Lo que dije en televisión es que es complejo que él venga, es complejo para la dinámica interna, ir a La Moneda no lo descarto, pero es una decisión que tenemos que tomar como mesa”, sentenció.