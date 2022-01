El senador Juan Antonio Coloma está en el centro de la polémica tras haber levantado de manera brusca y sin consentimiento de ella, el brazo de la gobernadora de la región del Maule, Cristina Bravo.

En conversación con CNN Chile, la gobernadora explicó que adecuó su agenda para participar de la actividad porque “necesitaba preguntarle al presidente cuándo venía a darnos la noticia de la puesta en marcha del hospital y me encuentro con que se viene a instalar una placa y no tiene fecha aún de la puesta en marcha”.

“A mí me pareció que era un chiste la actividad de hospital, no pueden venir ministros y la máxima autoridad nacional a inspeccionar un lugar y no ponerlo en marcha“, criticó.

Bravo describió que, le planteó al ministro de Salud, Enrique Paris, “la necesidad de financiar cuatro Cesfam en la región“, cuyo financiamiento debía ser al cargo del Minsal pero no fueron contemplados en el presupuesto 2022.

Lee también: “No tiene pudor”: Bancada republicana rechazó nominación de Girardi como miembro del Consejo Resolutivo de Asignaciones

Posteriormente, explicó, “vamos al acto donde nos piden fotografiarnos (…) y dicen ‘levanten las manos para la fotografía oficial’ y yo, primero, no estaba cómoda y, segundo, esas fotos donde todos tienen que hacer lo mismo la verdad no soy muy participe y dado los acontecimientos no tenía ganas de hacerlo“.

Fue en ese momento en que el Senador Coloma “me levanta el brazo y me dice ‘alégrese gobernadora, si este es un logro de todos‘, entonces yo le digo en el oído ‘me carga que me tomen el brazo así‘ (…) yo siento que estas cosas no se deben normalizar”.

La autoridad señaló que se sintió incómoda de inmediato con la situación y dijo darse cuenta que las miradas de los asistentes se dirigieron a aquella situación: “Les vi la cara de descompuesto cuando me levantaron el brazo y me dio lata y me molesté y se lo dije al senador“.

“Me dio vergüenza ajena, porque fui a una actividad que yo pensé que iba a ser tora cosa y al final terminó en esto. No podemos normalizar una situación como esta, con o sin intención”. expresó al mismo tiempo que afirmó que las autoridades “deben ser un ejemplo para la ciudadanía”.

Lee también: Delgado por polémica de senador Coloma: “Está muy afectado (…) sabemos que no es una conducta habitual en él”

Bravo puntualizó que “todas las personas tenemos derecho a decir que no y cuando uno no quiere hacer algo nadie nos puede obligar“.

En paralelo reveló que el presidente electo, Gabriel Boric, se comunicó con ella durante la noche: “Me escribió un mensaje, porque estaba preocupado y me mandó toda su solidaridad por la situación y que él lo lamenta mucho“.

Las disculpas de Coloma

La gobernadora contó que cuándo recibió el llamado del senador para disculparse de su actuar, Coloma le indicó que “yo nunca pensé que las redes sociales lo iban a ver de esta manera y lo que yo quería era que tú levantaras el brazo porque eras parte de esta obra”.