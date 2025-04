Robbie Williams padeció una “enfermedad de piratas del siglo XVII”: Cantante reveló que no comía mientras sufría depresión

El artista británico explicó que, producto de su cuadro depresivo, "había dejado de comer y no estaba recibiendo nutrientes". La enfermedad en cuestión contempla una carencia de vitamina C y es poco común en países desarrollados.

(CNN) — El cantante Robbie Williams ha revelado que le diagnosticaron escorbuto, una deficiencia vitamínica, a principios de este año.

Williams, de 51 años, compartió su actualización de salud en una entrevista con el Mirror publicada el lunes, diciendo que se enteró de su diagnóstico después de haber estado luchando con su salud mental en los últimos meses.

“El año empezó con una mala salud mental, que no tenía desde hacía mucho, mucho tiempo”, dijo, y añadió que se sentía “triste, tenía ansiedad, estaba deprimido”.

El exintegrante de Take That contó a la publicación que le habían diagnosticado depresión por primera vez a los 20 años y que hacía tiempo que no luchaba contra ella.

“Pensé que estaba en el otro extremo del arco”, dijo. “Así que el hecho de que volviera fue simplemente confuso”.

Williams empezó a sospechar que su dieta podía ser un factor que contribuyera a cómo se sentía.

“Había dejado de comer y no estaba recibiendo nutrientes”, dijo, y añadió que más tarde le diagnosticaron escorbuto, que describió como una “enfermedad de piratas del siglo XVII”.

El escorbuto es una grave carencia de vitamina C y está causada por la falta de este nutriente en la dieta, según la Clinica Cleveland. La enfermedad es poco frecuente en EE.UU. debido a la dieta rica en nutrientes del país, y suele darse en países donde la gente está desnutrida.

Después de abordar cambios en su dieta, dijo Williams, su salud y su depresión se volvieron manejables.

“Lo más importante es que uno mismo esté bien”, afirmó.

Williams está a punto de iniciar una gira por el Reino Unido, Irlanda y Europa que comenzará en mayo y se prolongará hasta el verano. Su reciente drama musical biográfico A Better Man, estrenado el año pasado, fue nominado al Oscar por Mejores Efectos Visuales.