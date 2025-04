“Porque soy fea”: Aimee Lou Wood, estrella de The White Lotus, recuerda el rechazo que sintió en Hollywood por su físico

En una entrevista reciente, la actriz británica Aime Lou Wood dijo sentirse insegura por los comentarios sobre sus dientes y cuestionó si un hombre recibiría la misma atención por su apariencia.

Londres (CNN) — Aimee Lou Wood ha estado recibiendo mucha atención por su distintiva apariencia de dientes separados, con muchos elogiándola como refrescantemente auténtica para Hollywood.

Pero la estrella de White Lotus no está muy contenta con la fijación mediática por su aspecto físico.

La británica de 31 años, que interpreta a Chelsea, un personaje favorito de los fans en la exitosa serie de HBO, habló con la edición inglesa de GQ sobre todos los comentarios sobre su apariencia — especialmente su prominente sobremordida.

Wood dijo a GQ que el foco en sus dientes ha llegado a hacerle sentir que hay algo “torpe” que aún no ha “arreglado” de sí misma.

“Me hace muy feliz que simbolice la rebeldía y la libertad, pero hay un límite”, dijo. “Toda la conversación gira en torno a mis dientes, y me entristece un poco, porque no consigo hablar de mi trabajo”.

Añadió que no podía evitar preguntarse si se prestaría el mismo nivel de atención al aspecto de un actor masculino. “Si fuera un hombre, ¿estaríamos hablando tanto de ello?”, dijo Wood, que también interpretó a una favorita de los fans en la serie Sex Education, de Netflix.

Admitió sentirse insegura y ser consciente de su “rareza” incluso antes de que se emitiera la serie, mientras la rodaba en Tailandia.

Un momento destacado fue cuando un productor le dijo que el creador de la serie, Mike White, había luchado por contratarla.

“Alguien me dijo lo mucho que Mike había luchado por mí. Me dijeron: ‘Tenías que ser tú, dijera lo que dijera HBO’“, recuerda.

“Sinceramente, venía del sitio más bonito, pero mi cabecita se puso: ‘HBO no me quería. Y sé por qué HBO no me quería. Porque soy fea. Mike tuvo que decir: ‘Por favor, déjenme la fea’“, declaró a la revista. (HBO, al igual que CNN, es propiedad de Warner Bros. Discovery).

En otra ocasión, mientras rodaba una escena en la que su personaje, Chelsea, corre hacia su novio, Rick, en la playa, recordó que un cámara elogiaba su “carrera rara”.

“Frank, el cámara, me dijo: ‘¿Esa decisión que has tomado de actuar en cosas raras? Es una genialidad‘”, recuerda. “Y yo: ‘Frank, esa es mi carrera‘“.