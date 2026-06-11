“No se pierde ni una”: Internet explota ante presencia de Kidd Voodoo en partidu inaugural del Mundial de Fútbol 2026

Sorpresa causó en internet, especialmente X, ver al músico nacional Kidd Voodoo en el partido inaugural del Mundial de Fútbol de la Fifa 2026.
La presencia del cantante de “Me mareo” y “Ponte Loquita” en el Estadio Azteca generó múltiples reacciones.
Voodoo quedó al descubierto al aparecer de sorpresa en imágenes de TV Azteca vistiendo la camiseta de la selección de México.
“No se pierde ni una” y “realmente está en todos lados”, fueron algunos comentarios de los usuarios.
Realmente el kidd voodoo esta en todos lados pic.twitter.com/tACJvqXvis
— 𝑦𝑛𝑔 (@yuungg333) June 11, 2026
Kidd Voodoo everywhere.
David 🫶 https://t.co/LMVEMzdLrT
— Mrs. Bean (@bonnietroncoso) June 11, 2026
NO SE PIERDE NI UNA MI AMIGO KIDD VOODOO pic.twitter.com/FlILtdF3t7
— nea ★ (@ihaatefruits) June 11, 2026
KIDD VOODOO SIEMPRE ESTA EN TODOS LADOS KE RISA https://t.co/uasDFMjUzq
— toy sTORY (@veilentiine) June 11, 2026
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