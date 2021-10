Este lunes, miles de usuarios de Facebook, Instagram y Whatsapp reportaron la caída de las plataformas, impidiendo que miles de personas enviaran mensajes y descargaran o publicaran contenido en sus cuentas.

Caída masiva de redes sociales que se alertó en diversas partes del mundo

De acuerdo con el sitio DownDetector, los usuarios de Facebook, no pueden utilizar la aplicación de mensajería Messenger, ni actualizar el feed de sus perfiles.

La caída masiva del servicio de mensajería Whatsapp, impide que quienes tengan la intención de enviar un mensaje lo puedan realizar, lo mismo al momento de recibir textos o subir historias.

Por otro lado, los usuarios de Instagram no pueden compartir historias o publicaciones en sus cuentas, y tampoco actualizar sus feed.

A través sus respectivas cuentas de Twitter, WhatsApp y Facebook se refirieron a la situación. “Somosconscientes de que algunas personas están experimentando problemas con WhatsApp en este momento. Estamos trabajando para que todo vuelva a la normalidad y enviaremos una actualización aquí lo antes posible“., expresó la compañía de mensajería instantánea.

“¡Gracias por su paciencia!“, sentenció.

