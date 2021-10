(CNN) – David Julius y Ardem Patapoutian fueron galardonados con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina por “por sus descubrimientos de receptores para la temperatura y el tacto”.

El premio es uno de los reconocimientos globales más buscados y otorga la entrada a uno de los clubes más prestigiosos del mundo.

La Asamblea del Nobel dijo en un comunicado de prensa el lunes que “los descubrimientos fundamentales de los galardonados con el premio Nobel de este año en fisiología o medicina han explicado cómo el calor, el frío y el tacto pueden iniciar señales en nuestro sistema nervioso. Los canales iónicos identificados son importantes para muchos procesos fisiológicos y enfermedades”.

BREAKING NEWS:

The 2021 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to David Julius and Ardem Patapoutian “for their discoveries of receptors for temperature and touch.” pic.twitter.com/gB2eL37IV7

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 4, 2021