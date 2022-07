(CNN) – Llega el verano y el expresidente Barack Obama lo sabe. Por eso ha publicado una jugosa, y por qué no, tradicional, playlist de sus canciones favoritas por estos días.

Obama lanzó una lista característicamente amplia de lo que ha estado escuchando este verano: un poco Beyoncé (por supuesto), algo de Joe Cocker, Prince, y también un poco de la Rosalía, Bad Bunny y los colombianos de Bomba Estéreo.

“Cada año me emociona compartir mi playlist de verano porque aprendo mucho de nuevos artistas de sus comentarios”, dijo Obama en su cuenta de Instagram. “Es un ejemplo de cómo la música realmente puede unirnos“.

Lee también: MTV Video Music Awards 2022: ¿Quiénes son los nominados de este año?

¿Cuáles son las canciones?

En la playlist de 22 canciones aparecen Break My Soul de Beyoncé; Vibe Out, de Tems. También está un artista que no debería faltar en la selección musical de nadie: Harry Styles, con Music for a Sushi Restaurant; Saoko, de la española Rosalía, y Ojitos Lindos, del puertorriqueño Bad Bunny junto a los colombianos de Bomba Estéreo.

Hay también otros clásicos como Feelin’ Alright, de Joe Cocker, Let’s Go Crazy de Prince; Blue in Green, del rey del Jazz Miles Davids, y un poco de Aretha Franklin, con Save Me.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Barack Obama (@barackobama)

El ex presidente ha estado compartiendo su afinidad por una amplia selección de canciones durante años, y ha eliminado listas de reproducción incluso cuando estaba en la Casa Blanca. No se ha visto limitado por el verano, y también ha dado algunos consejos para los entrenamientos y las vacaciones.

En 2021, algunas canciones de su playlist incluían al trío de hip-hop de Georgia Migos y su sencillo de 2021 Straightenin; y Wants and Needs de Drake, con el rapero Lil Baby, del EP Scary Hours 2 del canadiense, entre otras.