“No era mi intención, pero eso no cambia el hecho”: Hombre que arrebató gorro a niño en el US Open se disculpa públicamente

El protagonista de la indignante situación admitió su error, lo calificó como una “lección de humildad dolorosa” y aseguró que buscará enmendar su actuar apoyando iniciativas deportivas juveniles.

Tras días de intensas críticas en redes sociales, Piotr Szczerek, empresario polaco y CEO de una reconocida compañía de pavimentación, ofreció este lunes una disculpa pública luego de ser identificado como el adulto que arrebató un gorro a un niño ofrecido por un tenista durante un partido en el US Open.

El hecho ocurrió la semana pasada, luego del encuentro en el que el tenista polaco Kamil Majchrzak, número 76 del ranking ATP, se acercó a saludar al público y, en un gesto de agradecimiento, se quitó la gorra para regalársela a un niño que lo esperaba con entusiasmo en primera fila.

Pero lo inesperado sucedió en segundos: un hombre adulto – Piotr Szczerek- apareció desde un costado, le arrebató la gorra al niño justo antes de que pudiera tomarla y se la guardó como si nada.

El niño quedó desconcertado, el público sorprendido, y las cámaras captaron todo.

“Una lección de humildad dolorosa”

En una declaración difundida por el Daily Mail, Szczerek confirmó que es él quien aparece en el registro viral y pidió disculpas públicas: “Me gustaría disculparme inequívocamente con el niño lastimado, su familia, todos los aficionados y el propio jugador”.

El empresario sostuvo que todo fue un malentendido en medio de la emoción por el triunfo del tenista.

“Estaba convencido de que el tenista me estaba pasando la gorra a mí, para mis hijos, quienes previamente habían pedido autógrafos. Esta creencia errónea me llevó a extender la mano instintivamente”, indicó.

Aunque insistió en que su intención no fue quitarle el recuerdo al menor, admitió que entiende el daño causado y asumió responsabilidad por lo ocurrido.

“Hoy sé que hice algo que parecía haberle quitado deliberadamente un recuerdo a un niño. No era mi intención, pero eso no cambia el hecho de que lastimé al niño y decepcioné a los aficionados”, señaló.

Compromiso con el deporte juvenil

Buscando reparar su imagen, Szczerek anunció que junto a su familia fortalecerá su apoyo a jóvenes deportistas en Polonia, particularmente en el ámbito del tenis.

“Participaré aún más activamente en iniciativas de apoyo a niños y jóvenes, así como en acciones contra la violencia y el odio. Creo que solo con acciones puedo reconstruir la confianza perdida”, puntualizó.