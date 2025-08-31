Se viraliza indignante momento en el que un hombre robó y guardó un gorro que tenista regaló a niño en US Open 2025

La escena, captada por las cámaras, se viralizó rápidamente y generó una ola de indignación en redes sociales. Majchrzak, que no percibió lo sucedido en el momento, reaccionó horas después con un mensaje en Instagram buscando al niño.

Lo que debía ser un gesto emotivo entre un deportista y un joven fanático terminó generando una ola de indignación en redes sociales.

Tras una intensa victoria en el US Open 2025, el tenista polaco Kamil Majchrzak protagonizó involuntariamente una de las escenas más virales —y repudiadas— del torneo.

Todo ocurrió minutos después de que Majchrzak, número 76 del ranking ATP, se acercó a saludar al público y, en un gesto de agradecimiento, se quitó la gorra para regalársela a un niño que lo esperaba con entusiasmo en primera fila.

Pero lo inesperado sucedió en segundos: un hombre adulto apareció desde un costado, le arrebató la gorra al niño justo antes de que pudiera tomarla y se la guardó como si nada. El niño quedó desconcertado, el público sorprendido, y las cámaras captaron todo.

Una escena que encendió las redes

El video del momento no tardó en hacerse por redes sociales, acumulando miles de visualizaciones en cuestión de horas.

La reacción fue unánime; usuarios expresaron su rechazo absoluto al actuar del hombre, calificándolo de “vergonzoso”, “egoísta” y “lamentable”.

La respuesta del tenista

Majchrzak no fue consciente del incidente en el momento, pero al ver la reacción viral, publicó una declaración en Instagram más tarde ese mismo día: “Después de mi partido, no me di cuenta que la gorra no le había llegado al niño. Por suerte, tengo suficientes y estoy preparado para esas cosas. ¿Pueden ayudarme a encontrarlo? Si tú o tus padres ven esto, comuníquense conmigo”.

Final feliz gracias a internet

Gracias a la rápida difusión del caso, la historia dio un giro positivo. Horas más tarde, el propio Majchrzak confirmó en sus redes que habían logrado localizar al niño y corregir lo ocurrido.

“Estoy impresionado con el poder de internet. Lo encontramos. Ya está todo arreglado”, escribió.