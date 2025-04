“No sé qué pasó por su cabeza”: Estrella de “SNL” reacciona a la abrupta salida de Morgan Wallen del programa

El cantante estadounidense de música country lanzó una línea de ropa con la frase “Llévame al país de Dios”, luego de abandonar inesperadamente el escenario de "Saturday Night Live". El acto generó confusión y comentarios entre el elenco del programa.

El artista estadounidense Morgan Wallen ha respondido de manera indirecta a la controversia generada por su repentina salida de Saturday Night Live (SNL) el sábado 29 de marzo, al lanzar una línea de ropa con la frase Get me to God’s country (“Llévame al país de Dios”), en referencia al mensaje que publicó poco después del incidente.

A menos de 48 horas del episodio, la tienda oficial del cantante ofrecía en preventa camisetas y gorros con el nuevo lema, con cada prenda por un precio de 45 dólares ($42 mil aproximadamente).

El lanzamiento fue anunciado a través de las redes sociales de su club de fans y luego compartido por el propio Wallen en sus historias de Instagram, marcando su primera reacción pública —aunque sin declaraciones directas— tras el suceso.

El incidente ocurrió durante los segundos finales del programa, cuando el cantante de 31 años, que participó como invitado musical, abandonó el escenario del Studio 8H antes de la tradicional despedida grupal.

Wallen se despidió rápidamente de la anfitriona, Mikey Madison, quien recientemente ganó el Óscar a Mejor Actriz por su papel en Anora y una lectura de labios sugiere que dijo: “Muchas gracias a todos. Me lo he pasado muy bien”.

Tras su retirada, Wallen compartió una imagen de un jet privado acompañado de la ahora icónica frase.

La situación ha generado múltiples reacciones, incluyendo una parodia por parte del guionista de SNL, Josh Patten, quien publicó una imagen de un camión de donuts Krispy Kreme con el mismo mensaje.

“Pensé que quizás tenía ganas de ir al baño”

El comediante Kenan Thompson, miembro del elenco de SNL, expresó su desconcierto ante la acción del cantante.

“No sé qué pasa por la cabeza de la gente cuando decide hacer cosas así. No sé si entendió lo que había que hacer o no, o si realmente se sentía de cierta manera“, comentó, en entrevista con Entertainment Weekly.

“Pensé que quizás tenía ganas de ir al baño o algo así (…). Definitivamente se sale de la norma. Estamos acostumbrados a que todo el mundo se dé la vuelta y nos choque los cinco, a que todo el mundo nos diga: ‘Buen trabajo, buen trabajo, buen trabajo’. Así que cuando algo se aleja de eso, me pregunto a qué se debe”.

Thompson también comparó la actitud de Wallen con la de Prince, quien en su momento también optó por no participar en la despedida grupal del programa.

“No estoy diciendo que Morgan Wallen sea Prince, pero fue algo que nos recordó ese tipo de comportamiento distante”, concluyó.