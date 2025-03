Ni Demi Moore ni Karla Sofía Gascón: “Anora” da la sorpresa y Mikey Madison gana el Óscar 2025 a Mejor Actriz

En su emocionante discurso, la joven actriz agradeció a su familia y expresó su asombro, destacando que, pese a crecer en Los Ángeles, Hollywood siempre le pareció distante. "Anora" narra la vida de una joven prostituta de Brooklyn cuyo matrimonio con el hijo de un oligarca ruso complica su cuento de hadas cuando sus padres intentan anularlo.

En una noche llena de sorpresas y emociones, Mikey Madison se llevó a casa el premio a Mejor Actriz en la ceremonia de los Premios Óscar 2025.

La joven actriz protagonista de Anora, sorprendió superando a favoritas como Demi Moore, por The Substance; Karla Sofía Gascón, por Emilia Pérez; Cynthia Erivo, por Wicked y Fernanda Torres, por I’m Still Here.

Durante la ceremonia, al recibir su estatuilla, Madison no pudo contener la emoción. Con voz temblorosa, pero clara, expresó su asombro y gratitud.

“Eso es muy surreal. Discúlpenme, estoy nerviosa, así que voy a leer desde un papel, pero muchísimas gracias a la Academia. Crecí en Los Ángeles, pero Hollywood siempre se sintió muy lejos de mí, así que, el estar de pie en este salón hoy es realmente increíble”, comenzó diciendo.

Madison también hizo un emotivo agradecimiento a su familia, quienes la apoyaron incondicionalmente en su camino hacia el éxito.

“Gracias a mi increíble familia, a mi mamá, a mi papá, y mi hermana y mi hermanito pequeño, y mi hermano gemelo, Miles. Gracias por ser mi mejor amigo… no es como si tuviese más alternativa”, dijo entre risas, añadiendo un toque de ligereza a su discurso.

¿De qué trata Anora?

Anora, en tanto, sigue una joven prostituta de Brooklyn, quien se encuentra en un giro inesperado de su vida cuando conoce e impulsivamente se casa con el hijo de un oligarca ruso.

Este encuentro inesperado promete un escape de su vida actual y la posibilidad de un nuevo comienzo.

Sin embargo, el sueño de Anora rápidamente se complica cuando la noticia de su matrimonio se esparce hasta llegar a Rusia, despertando el interés y la desaprobación de los padres de su esposo.

Decididos a proteger su estatus y reputación, viajan a Nueva York con el objetivo de anular el matrimonio.