Revisa todos los ganadores de los Premios Oscar 2025 por categoría

En la 97° edición de los prestigiosos Premios de la Academia, “Emilia Pérez” lleva la delantera con 13 nominaciones, seguida de “The Brutalist" y "Wicked”, con 10 cada una.

La edición 97° de los Premios Oscar, los galardones más reconocidos del mundo cinematográfico internacional, tiene lugar la noche de este 2 de marzo.

Este año, Conan O’Brien, reconocido conductor de televisión, será el presentador.

Entre las estrellas que se encargarán de entregar los premios en diversas categorías están Halle Berry, Penélope Cruz, Elle Fanning, Whoopi Goldberg, Scarlett Johansson, Oprah Winfrey, Sterling K. Brown, Willem Dafoe, Andrew Garfield y más.

Podría ser una noche de sorpresas, con menos favoritos claros que en años anteriores. Está a la epopeya arquitectónica The Brutalist, el thriller papal Conclave y la cruda e irreverente Anora en algunas de las principales contiendas.

Emilia Peréz, de Netflix, entra en la noche con la mayor cantidad de nominaciones, pero podría verse perjudicada por las controversias recientes.

Revisa aquí los ganadores por categoría, actualizada en vivo.

Mejor Actor de Reparto

Yura Borisov – Anora

Kieran Culkin – A Real Pain (GANADOR)

Edward Norton – A Complete Unknown

Guy Pearce – The Brutalist

Jeremy Strong – The Apprentice

Mejor Película Animada

Flow (GANADORA)

Inside Out 2

Memoir of a Snail

Wallance & Gromit: Vengeance Most Fowl

The Wild Robot

Mejor Cortometraje Animado

Beautiful Men – Nicolas Keppens y Brecht Van Elslande

In the Shadow of the Cypress – Shirin Sohani y Hossein Molayemi (GANADOR)

Magic Candies – Daisuke Nishio y Takashi Washio

Wander to Wonder – Nina Gantz y Stienette Bosklopper

Yuck! -Ioic Espuche y Juliette Marquet

Mejor Diseño de Vestuario

A Complete Unknown – Arianne Phillips

Conclave – Lisy Christl

Gladiator II – Janity Yates y Dave Crossman

Nosferatu – Linda Muir

Wicked – Paul Tazewell (GANADORA)

Mejor Guion Original

Anora – Sean Baker (GANADORA)

The Brutalist — Brady Corbet y Mona Fastvold

A Real Pain — Jesse Eisenberg

September 5 — Moritz Binder, Tim Fehlbaum y Alex David

The Substance — Coralie Fargeat

Mejor Guion Adaptado

A Complete Unknown — James Mangold y Jay Cocks

Conclave — Peter Straughan (GANADORA)

Emilia Pérez — Jacques Audiard

Nickel Boys — RaMell Ross y Joslyn Barnes

Sing Sing — Greg Kwedar y Clint Bentley

Mejor Maquillaje y Peinado

A Different Man – Mike Marino, David Presto y Crystal Jurado

Emilia Pérez – Julia Floch Carbonel, Emmanuel Janvier y Jean-Christophe Spadaccini

Nosferatu – David White, Traci Ioader y Suzanne Stokes-Munton

The Substance – Pierre Olivier Persin, Stéphanie Guillion y Marilyne Scarselli (GANADORA)

Wicked – Frances Hannon, Laura Blount y Sarah Nuth

Mejor Edición

Anora – Sean Baker (GANADORA)

The Brutalist – David Jancso

Conclave – Nick Emerson

Emilia Pérez – Juliette Welfling

Wicked – Myron Kerstein

Mejor Actriz de Reparto

Monica Barbaro – A Complete Unknown

Ariana Grande – Wicked

Felicity Jones – The Brutalist

Isabella Rossellini – Conclave

Zoe Saldaña – Emilia Pérez (GANADORA)

Mejor Diseño de Producción

The Brutalist

Conclave

Dune: Part Two

Nosferatu

Wicked (GANADORA)