La famosa modelo Kate Moss reveló que no se sintió cómoda en su famosa sesión de fotos con Mark Wahlberg para Calvin Klein en 1992, cuando ella tenía 18 años.

“Me sentí cosificada, vulnerable y asustada, jugaron con mi vulnerabilidad y a Calvin le encantó eso”, aseguró en conversación con BBC Radio 4 Desert Island Discs.

En la entrevista, comentó que tuvo que tomarse una pastilla de Valium para sobrellevar la ansiedad que le provocaba posar sin ropa interior. “Creo que jugaron con mi vulnerabilidad, era bastante joven e inocente”, sostuvo.

Ante la pregunta sobre si tenía buenos recuerdos de la sesión, dijo: “No tengo muy buenos recuerdos. Era muy macho y todo se trataba de él. Tenía un gran séquito”.

Del mismo modo, recordó la sesión de fotos que la lanzó a la fama en julio de 1990, en la portada de The Face, cuando ella tenía 16 años.

La fotógrafa Corinne Day fue la encargada de la sesión en Camber Sands (Sussex). Eran amigas, pero Moss contó que la presionó más allá de lo debido para que mostrara sus pechos y la hizo llorar mucho.

“Me decía ‘si no te quitas la parte de arriba no te voy a contratar para una sesión en Elle. Fue doloroso. Yo la quería, era mi mejor amiga, pero era una persona engañosa. Las fotografías son increíbles, así que logró lo que quería y yo sufrí por ellas, aunque al final me hicieron mucho bien. Cambiaron mi carrera”, dijo.

En 1993 volvió a trabajar con Day para una sesión de fotos para la edición británica de la revista Vogue acuñadas con el término heroin chic, haciendo referencia la delgadez de Moss: “Creo que fui el chivo expiatorio de los problemas de muchas personas. Nunca fui anoréxica, nunca lo he sido. Nunca había tomado heroína. Estaba delgada porque no me daban de comer en las sesiones de fotos o en los espectáculos y porque siempre había sido delgada”.

“No era voluptuosa y sólo era una chica normal. Yo no era una modelo de glamazon”, reflexionó. Desde 2016, la británica dirige su propia compañía de modelos, Kate Moss Agency.