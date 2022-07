(CNN) – Emilia Clarke dice que tuvo “el dolor más insoportable” después de sufrir dos aneurismas cerebrales, pero está agradecida tanto por su recuperación como por trabajar en Game of Thrones en ese momento.

“Fue increíblemente útil que Game of Thrones me ayudara y me diera ese propósito“, dijo durante una entrevista con Sunday Morning de la BBC.

La actriz sufrió los aneurismas que amenazaron su vida en 2011 y 2013 y dijo, respecto a su cerebro, que ahora le “falta bastante”.

Emilia Clarke posa en la alfombra roja a su llegada a The Fashion Awards 2019 en Londres el 2 de diciembre de 2019

“Accidentes cerebrovasculares, básicamente, tan pronto como cualquier parte de tu cerebro no recibe sangre por un segundo, desaparece“, dijo Clarke. “Entonces, la sangre encuentra una ruta diferente para moverse, pero luego, lo que falta, desaparece”.

También dijo que con la cantidad de su cerebro que ya no se puede usar, “es notable que puedo hablar, a veces articuladamente, y vivir mi vida con total normalidad sin absolutamente ninguna repercusión. Estoy en la muy, muy, muy pequeña minoría de personas que pueden sobrevivir a eso”.

La actriz, quien interpretó a Daenerys Targaryen en la exitosa serie de HBO, actualmente protagoniza la obra The Seagull en el West End de Londres.