Julia Roberts cita a Pablo Neruda en emotivo mensaje de cumpleaños para su esposo

La protagonista de “Mujer bonita” sorprendió a sus fanáticas y fanáticos chilenos con el particular mensajes.

¿Julia Roberts y Pablo Neruda? Hace pocas horas, la actriz estadunidense sorprendió a sus fanáticas y fanáticos chilenos con un peculiar detalle en sus redes sociales.

¿Qué pasó?

Todo ocurrió este viernes cuando la protagonista de Mujer bonita usó su Instagram para compartir un emotivo mensaje de cumpleaños dedicado a su esposo, Daniel Moder.

La ganadora del Oscar subió una tierna imagen en la que ambos aparecen abrazados en su juventud. Sin embargo, fue la descripción del post lo que sorprendió a los fans nacionales.

“I Love You, I Love You is my song and here my silliness begins. Neruda”, escribió, frase que en español significa “Te amo, te amo, es mi canción y aquí inicia mi desatino. Neruda”.

Este extracto corresponde a un verso del poema Canción del amor, el cual está incluido en El corazón amarillo, el libro póstumo de Pablo Neruda publicado en el año 1974.