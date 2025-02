¿Terminar antes o después de San Valentín? Esto opinan algunos terapeutas

Los expertos en relaciones de pareja opinan sobre cuándo es mejor romper: antes o después de esta esperada celebración.

(CNN) – Terminar una relación es duro. Romper con alguien cerca del día de San Valentín —una fiesta que gira en torno al amor— puede parecer francamente cruel. ¿O no?

Febrero se celebra a menudo como el mes del amor; sin embargo, muchas parejas tienden a separarse en fechas cercanas a San Valentín, dice Kiana Shelton, terapeuta de Mindpath Health, en Texas.

San Valentín, con sus bombones, rosas y cenas románticas, puede añadir mucha presión social para demostrar cuánto se quiere a la pareja. Esos gestos pueden parecer poco sinceros para alguien que está a punto de dejar la relación. También es una época en la que algunas personas todavía están reflexionando sobre sus propósitos de Año Nuevo para superarse a sí mismas, lo que puede incluir la relación actual.

Entonces, ¿es mejor romper antes de San Valentín o comprar las flores y esperar un tiempo hasta que haya pasado la festividad? Los expertos en relaciones de pareja opinan sobre cuándo es mejor romper: antes o después de la celebración.

Terminar antes de San Valentín

Una ruptura no suele ser una decisión espontánea, sino algo que la gente se plantea durante mucho tiempo, dice el Dr. Morgan Cope, profesor adjunto de Psicología en el Centre College de Kentucky, que investiga la intersección entre el yo y las relaciones románticas.

Aunque dejar a tu pareja antes de las vacaciones parece despiadado, dice que nunca habrá un buen momento para terminar una relación, excepto ahora. Siempre habrá otra fiesta, otro cumpleaños y otras excusas para prolongar una relación que ha llegado a su fin.

Pasar San Valentín con alguien por quien no se tienen sentimientos románticos también puede ser mentalmente angustiante.

“Imagínate elegir un regalo o salir a cenar cuando no quieres estar allí, tener intimidad física con tu pareja con la que no quieres estar”, dice Cope. “Las rupturas siempre van a ser difíciles, pero no tienes que hacerlo más difícil para ti o para tu pareja forzando algo que no está destinado a ser”.

Las redes sociales también han convertido el día de San Valentín en un espectáculo performativo, creando un “caldo de cultivo para la comparación y las falsas percepciones sobre lo que significa dar la cara por las personas que amamos”, señala Shelton.

Existe una inmensa presión para que las muestras públicas de afecto, como comprar joyas o envolver un ramo de rosas, compitan con lo que otros publican sobre su pareja, indica. Las expectativas de regalos de lujo y cenas caras pueden hacer que la gente se replantee si merece la pena gastar tiempo y dinero en una nueva relación o en una que no va a ninguna parte.

Al romper antes de San Valentín, Cope dice que la gente se libra de planear una velada romántica que parezca forzada y poco sincera. “Quieres ser sincero y auténtico con tu pareja, lo que significa no invertir recursos emocionales y económicos en una gran celebración”, afirma Cope. Argumentó que la ruptura podría sorprender a tu pareja porque celebrar la fiesta puede hacer creer que la relación es más segura de lo que es, lo que lleva a la confusión y a un posible resentimiento.

Cope aconseja darse al menos una semana antes de las fiestas para poner fin a la relación. Aunque seguirá siendo una conversación dura, da tiempo a cada persona para procesar la ruptura y hacer planes alternativos para San Valentín con amigos y familiares.

Terminar después de San Valentín

Ahora bien, si todavía estás indeciso sobre si terminar la relación, Shelton aconseja esperar hasta después de las fiestas. Sin la fanfarria de las fiestas, la gente tiene una mentalidad más clara para procesar sus emociones, incluyendo si la presión de hacer una gran declaración de amor fue lo que les dejó inseguros sobre el futuro de la relación.

Esperar hasta después de las fiestas también puede dar a las personas una última oportunidad de demostrar que merece la pena continuar con la relación. Shelton dice que ver a la pareja ir más allá el día de San Valentín puede disipar las dudas y hacer que la gente esté más dispuesta a resolver sus problemas en lugar de poner fin a la relación.

Por último, algunas personas rompen después de San Valentín para evitar crear una asociación mental entre la fiesta y la ruptura. Shelton explica que nuestros cerebros tienden a crear patrones y a encontrar significado entre dos acontecimientos. Un recordatorio anual de la ruptura puede hacer que parezca que tus relaciones nunca van más allá de San Valentín. Romper no tan cerca de la festividad evitará hacer esta falsa asociación, dice.

¿Cómo afrontar la culpa de la ruptura?

La culpa es un sentimiento normal y común cuando se rompe con alguien. “La culpa es una emoción social que sentimos cuando estamos cerca de otras personas o pensando en lo que los demás piensan de nosotros”, menciona Cope. Aunque el momento duele en ese instante, aconsejó recordarse a uno mismo que se es lo suficientemente considerado como para no hacer perder el tiempo a la pareja engañándola con celebraciones navideñas, que pueden dar a entender que la relación es sólida.

Shelton dice que una de las formas de superar el malestar es reconocer el momento. “Un ejemplo es decir que sé que está cerca el día de San Valentín, pero que es importante expresar lo que siento sin sentirme presionado a actuar en torno a este día”, menciona. Ser directo a la vez que compasivo evocará muchas emociones, pero utilizar frases con “yo” para expresar los sentimientos sin jugar al juego de la culpa explicará mejor el motivo de esta difícil decisión.

Terminar con amabilidad puede hacer más llevadera cualquier situación difícil. Shelton afirma que ayuda expresar gratitud por el tiempo compartido cuando la relación era significativa.

“Si nos centramos en el malestar de la ruptura, seguiremos sintiendo vergüenza y culpa”, explica. “Centrarnos en el crecimiento y las lecciones aprendidas nos ayudará a seguir adelante en futuras relaciones”.