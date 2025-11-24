Tendencias Ibai Llanos

Ibai aterriza en Chile y bromea con el acento: “A los chilenos no se les entiende al hablar”

Por CNN Chile

24.11.2025 / 16:43

En un registro difundido en sus redes sociales, Ibai se enfrentó al característico modo de hablar chileno, reaccionando con humor tras intentar comprender a un transeúnte que aceleró deliberadamente su discurso.

El creador de contenido español Ibai Llanos aterrizó en Chile para cumplir la promesa que hizo durante el pasado Mundial de Desayunos de visitar distintos países de Latinoamérica, y su primera interacción en el país ya generó revuelo en redes sociales.

A través de un video publicado en sus plataformas, el streamer abordó uno de los rasgos más comentados del español chileno: su rapidez y particular modulación.

En el registro, Llanos explicó que la fama de la forma de hablar en Chile precedía a su visita.

Lee también: “Te invito al pan con palta”: El comentario del presidente Boric a Ibai Llanos para cuando visite Chile

“Muchos dicen que los chilenos hablan muy rápido, usan palabras extrañas y vocalizan poco. Incluso Luisito Comunica les dedicó un video preguntando por qué es tan difícil entender a un chileno”, comentó.

El clip muestra a Ibai conversando con un ciudadano en plena calle santiaguina, quien deliberadamente acelera su forma de hablar para reforzar el estereotipo y sumarse a la humorada. Tras escucharlo, el streamer reaccionó entre risas: “No entendí una puta mierda. ¡Viva Chile!”.

La visita del español continuará durante los próximos días, instancia en la que se espera partícipe de diversas actividades en Santiago.

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida por Ibai (@ibaillanos)

