Netanyahu ordena al ejército israelí avanzar hasta controlar el 70% del territorio de Gaza

(CNN) – El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció este jueves que ordenó al ejército de Israel avanzar hasta controlar el 70% del territorio de Gaza, en una declaración realizada durante una conferencia en Cisjordania ocupada. “Ahora estamos en el 60% del territorio de la Franja de Gaza.

Estábamos en el 50%, pasamos al 60%. Mi directiva es pasar al 70%. Empecemos con eso”, afirmó Netanyahu, mientras la audiencia le pedía que tomara el control de la totalidad del enclave.

Los mapas emitidos por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) a organizaciones de ayuda internacional a fines de abril ya indicaban que el ejército controlaba aproximadamente el 64% de Gaza. La expansión del control militar obligaría a cerca de 2 millones de palestinos a concentrarse en una porción cada vez más reducida del territorio costero.

Tensión con el acuerdo de alto el fuego

El avance israelí ocurre en el marco de un alto el fuego firmado en octubre de 2025, bajo el cual las fuerzas israelíes se retiraron a una línea de demarcación conocida como la “línea amarilla”, que abarcaba aproximadamente el 53% de Gaza. El martes, Hamás acusó a Israel de desplazar esa línea, señalando que ello “constituye un socavamiento explícito del acuerdo de alto el fuego y un intento de imponer nuevos hechos sobre el terreno por la fuerza”, y advirtió que pone en riesgo cualquier posibilidad de estabilización.