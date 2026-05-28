“No tienen ningún interés en sumarse, porque no creen en el crecimiento tal como nosotros lo creemos”: Squella descarta apoyo del FA y PC al plan de Reconstrucción Nacional

En el marco de las tensiones generadas al interior de la coalición gobernante por el anuncio de una acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau, el senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, defendió este jueves la iniciativa y restó importancia a los roces con sus socios de Chile Vamos.

En conversación con T13 Radio, Squella explicó que los plazos son determinantes: “El tiempo se acaba. Se tiene tiempo para presentar acusaciones constitucionales en contra de los ministros de Estado que dejaron el 11 de marzo sus carteras hasta el 11 de junio, y eso está a la vuelta de la esquina“. Agregó además que “no hay nadie en el mundo político o analistas que no tengan al menos una objeción de cómo se manejaron las finanzas públicas durante el último tramo, particularmente, del Gobierno del Presidente Boric“.

Sobre el efecto de la acusación en el proyecto de Reconstrucción Nacional, el parlamentario descartó mayores consecuencias, asegurando que el Frente Amplio y el Partido Comunista no tenían disposición a respaldarlo de todas formas: “No tienen ningún interés en sumarse a este proyecto, porque no creen en el crecimiento tal como nosotros lo creemos“.

En materia fiscal, reconoció que el deterioro del escenario económico obligará a revisar magnitudes del proyecto en la Comisión de Hacienda del Senado, apuntando al Crédito para la Contratación como un área con posibles ajustes.

Respecto a las fricciones con Chile Vamos, Squella las atribuyó a “un par de malas declaraciones” y cerró con un llamado a la unidad: “Es mucho más relevante lo que nos une y todo lo que se puede lograr cuando trabajamos unidos, así que vamos a poner el foco en eso”.