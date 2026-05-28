Jungle anuncia show en Chile: Cuándo será el concierto, en qué recinto y precio de las entradas

Jungle volverá a Chile en 2027.

La banda británica se presentará el sábado 3 de abril de 2027 en el Movistar Arena, en Santiago, como parte de su nueva gira mundial.

La fecha chilena aparece dentro del calendario internacional del World Tour 2027 de Jungle, que contempla conciertos en distintas ciudades entre 2026 y 2027.

La venta de entradas comenzará el martes 2 de junio de 2026 a las 10:00 horas a través de Puntoticket.

El regreso del grupo estará marcado por la presentación en vivo de Sunshine, su próximo disco de estudio, que será lanzado el viernes 14 de agosto de 2026.

El álbum fue anunciado junto al single Carry On, publicado el 24 de marzo de 2026, y forma parte de una gira internacional que comenzará en septiembre de este año en Norteamérica antes de continuar por otros territorios.

Formada en Londres en 2013 por Josh Lloyd-Watson y Tom McFarland, la banda Jungle se consolidó con una propuesta que cruza funk, soul, electrónica, disco y pop, además de una identidad visual muy asociada a coreografías y videoclips de alta factura.

En los últimos años, el proyecto sumó como integrante permanente a Lydia Kitto, vocalista, compositora y productora que ya había colaborado con la banda.

El nuevo disco llegará después de Volcano, álbum publicado en 2023 y que incluyó canciones como Back on 74.

Con ese trabajo, Jungle ganó en 2024 su primer BRIT Award en la categoría Best Group, consolidando una etapa de fuerte expansión internacional para el proyecto.

Sports como banda invitada

El concierto en Chile contará, además, con la participación de Sports como banda invitada.

El dúo estadounidense, formado por Cale Chronister y Christian Theriot, surgió en Oklahoma y ha desarrollado una propuesta ligada al dream pop, funk y pop alternativo.