Ley de Etiquetado de Alimentos redujo azúcares y sodio en productos envasados, según investigación de la U. de Chile

Una investigación de la Universidad de Chile reveló que con la Ley de Etiquetado se redujeron los niveles de azúcar y sodio en productos envasados.

El estudio “Changes in the critical nutrient content of packaged foods and beverages after the full implementation of the Chilean Food Labelling and Advertising Law: a repeated cross-sectional study”, publicado en la revista BMC Medicine, fue liderado por investigadoras del Centro de Investigación en Ambientes Alimentarios y Prevención de Enfermedades Crónicas Asociadas a la Nutrición (CIAPEC) del INTA.

Tras analizar la evolución nutricional de los productos más comercializados en Chile entre 2015 y 2020, se confirmó que “la aplicación progresiva de límites más estrictos generó una reformulación masiva y sostenida en la industria alimentaria“.

La ley 20.606 sobre Composición Nutricional de los Alimentos y su Publicidad obliga a los fabricantes de alimentos envasados a “indicar en el envase o en la etiqueta los ingredientes utilizados, incluyendo todos sus aditivos, su información nutricional y los contenidos de energía, azúcares, sodio y grasas saturadas y los demás que el Ministerio de Salud determine”.

La doctora Natalia Rebolledo, autora principal, junto a la doctora Camila Corvalán, autora de correspondencia, analizaron modificaciones en el contenido de energía, azúcares totales, grasas saturadas y sodio en alimentos envasados durante las tres fases de la ley (2017, 2019 y 2020) y las compararon con fechas previas a su entrada en vigor (2015-2016).

Tras examinar algunos de los productos más vendidos en el país, la investigación concluyó que “la proporción total de productos clasificados como ‘altos en’ nutrientes críticos descendió de un 70,8% antes de la ley a un 52,5% tras la implementación de la fase final. Las reducciones más drásticas se observaron en el contenido de sodio y azúcares totales“.

Por ejemplo, en el caso de los azúcares, se evidenció una disminución en “casi todas las categorías dulces”, destacando mermeladas y cremas (44,3 puntos porcentuales) y los cereales de desayuno (40,4 puntos porcentuales).

En cuanto al sodio, también “experimentó caídas significativas en productos salados, especialmente en productos horneados (-40,4 puntos porcentuales) y carnes no embutidas (-38,9 puntos porcentuales)”.

La doctora Rebolledo comentó que “la evidencia sugiere que la industria no solo respondió a la fase inicial, sino que continuó reformulando sus productos para cumplir con los estándares finales de 2019 y 2020″.

Mientras que la doctora Corvalán aseveró que “al enfocarse en los productos de mayor venta, la investigación captura los cambios en los alimentos que efectivamente forman parte de la dieta diaria de la población en Chile, lo que tiene un impacto directo y potencial en el metabolismo y la salud de la población a largo plazo”.

Para conocer mayores detalles de la investigación se puede hacer click aquí.