Por millonario fraude en compra de pasajes: Detienen a dos mujeres en el Aeropuerto de Santiago que intentaban viajar a España

Durante las últimas horas, se dio a conocer la detención de dos mujeres de 25 y 26 años de edad en el Aeropuerto de Santiago, quienes se disponían a abordar un vuelo internacional con destino a Madrid, España.

¿El motivo de la detención? Habrían usado pasajes que fueron comprados mediante un fraude bancario.

Según información de Radio Biobío, la captura de las involucradas fue ejecutada por el personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) perteneciente a la 55ª Comisaría de Pudahuel.

El procedimiento comenzó la mañana de la jornada anterior, luego de que una víctima denunciara la presencia de cargos no reconocidos en su tarjeta de crédito.

Según la información proporcionada por la policía, estos movimientos comerciales fraudulentos estaban directamente vinculados con la compra de los boletos aéreos para el viaje hacia el continente europeo, el cual estaba programado para materializarse durante la noche de ese mismo día.

Las indagatorias de los funcionarios policiales permitieron identificar de manera oportuna a las dos mujeres como las presuntas autoras del ilícito. A raíz de esta situación, los uniformados se coordinaron con la respectiva línea aérea y concurrieron hasta las dependencias de la terminal aérea con el objetivo de proceder a la fiscalización y posterior detención de las imputadas.

Las mujeres fueron ubicadas por los efectivos policiales en el sector del control de migraciones del aeropuerto, logrando ser interceptadas de forma efectiva antes de que pudieran abordar la aeronave.

Tras la finalización del operativo en el terminal, ambas ciudadanas fueron trasladadas y quedaron de manera inmediata a disposición de los tribunales de justicia. Por su parte, el personal de la institución se encuentra realizando diligencias para identificar a otras posibles víctimas del fraude.