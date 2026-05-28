Operación Renta 2026: Tesorería devuelve excedentes por más de $2,5 billones en tercera fase del proceso

La Tesorería General de la República (TGR) concretó la devolución de excedentes a 842.109 contribuyentes que realizaron su declaración de impuestos entre el 24 de abril y el 8 de mayo, en el marco de la Operación Renta 2026.
En total, se devolvieron $2.532.050 millones, de los cuales $2,2 billones correspondieron a la devolución a 158.793 personas jurídicas; mientras que a personas naturales alcanzó a 638.316 contribuyentes, por un monto de $325.070,5 millones.
La institución detalló que en la tercera etapa del proceso aplicó retenciones y compensaciones a 293.884 contribuyentes por un total que asciende a $100.902 millones.
Esto se debió a distintas obligaciones pendientes con el fisco, como deudas por créditos universitarios, multas, subsidios, pensiones de alimentos, obligaciones con instituciones públicas, entre otras.
En cuanto a los créditos de educación superior, la Tesorería compensó a 39.499 contribuyentes por $6.733 millones y retuvo a 8.366 personas por un monto de $1.700 millones por concepto de Crédito con Aval del Estado (CAE).
Asimismo, se hicieron retenciones a 31.219 deudores del Fondo Solidario por un total de $9.566 millones.
En el caso de los deudores de pensiones alimenticias, se retuvieron excedentes a 9.200 contribuyentes por $1.972 millones. Con esto, se benefició a 10.481 personas.
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