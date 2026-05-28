Nissan acusa a extrabajadores de millonaria estafa: Aseguran que crearon esquema con el que robaron más de $450 millones

Una querella por estafa presentó Nissan ante justicia en contra de dos ex empleados y la cónyuge de uno de ellos, acusándolos de coordinar un esquema delictivo que significó pérdidas por $459.338.127 para la firma.

Según lo informado por LUN, los acusados ejercían los cargos de tesorero y contralor dentro de la compañía, puestos desde los cuales definían, vigilaban y controlaban las nóminas de pago destinadas a los proveedores de servicios prestados.

El presunto fraude quedó al descubierto el 8 de enero cuando dos analistas de contabilidad detectaron irregularidades en el proceso. La revisión interna arrojó que entre agosto de 2024 y enero de este año se realizaron 33 pagos con datos adulterados.

En los registros figuraban nombres de proveedores reales de la empresa como Cencosud, Mapfre o Renta Nacional, pero el Registro Único Tributario (RUT), el banco y el número de cuenta corriente correspondían a la esposa del tesorero, mujer con la que se había casado en mayo de 2024 y que no pertenecía a la firma automotriz.

Según el libelo, el tesorero modificaba a mano los datos bancarios antes de hacer efectivos los cobros, acción que era validada por el contralor, quien era su jefe directo. Para encubrir el desvío, se anulaba el primero de los movimientos “con el objeto de evitar que se produjera un descuadre visible en los registros contables de la compañía”.

Bajo este método, el 30 de agosto de 2024 se enviaron $15.145.204 simulando un pago a Reale Chile Seguros Generales, y el 2 de septiembre se emitieron $28.086.341 correspondientes a Mapfre, ambos con destino final a la cuenta de la cónyuge.

Tras ser confrontados por el jefe de Recursos Humanos (RR.HH.) de la compañía, los implicados admitieron su responsabilidad y se comprometieron a devolver los dineros. Sin embargo, posteriormente alegaron insolvencia y ofrecieron reponer únicamente 100 millones de pesos, oferta que fue desestimada por la empresa.

Finalmente, ambos trabajadores fueron desvinculados de la institución por la causal de “por falta de probidad del trabajador en el desempeño de sus funciones”.