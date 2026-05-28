Gobierno anuncia “ajustes” a megarreforma tras informe de finanzas públicas: Incluiría cambios a invariabilidad tributaria

El ministro de la Segpres, José García Ruminot, afirmó que el Gobierno realizará algunas modificaciones al proyecto de reconstrucción nacional tras el Informe de Finanzas Públicas (IFP).

Esto, luego de que las cifras mostraron que el PIB crecerá 2,1% en 2026 y no superará el 2,3% en ningún año hasta el 2030, muy lejos del 4% de crecimiento del que se habló durante la campaña presidencial. Además, la deuda bruta cruzará el nivel prudente del 45% del PIB en 2028, proyectándose en 46,5% al cierre de 2030, cuando el gobierno anterior estimaba que permanecería en 43,4%.

Bajo ese contexto, el secretario de Estado dijo en el podcast Cómo te lo explico -de las periodistas Mónica Rincón y Paula Catena- que la situación “nos obligaría a tomar medidas adicionales”.

En la entrevista, detalló que dichas medidas se refieren a que podría haber “algunos ajustes en el proyecto, que signifiquen más ingresos o menores costos de la reforma, y también algunos mayores recortes en los presupuestos de los próximos años”.

“Se van a tener que hacer ajustes”, recalcó el ministro.

En detalle, planteó en el citado medio que la invariabilidad tributaria podría ser parte de los ajustes: “Puede ser que, en lugar de los 25 años propuestos, sea algo menor, que los montos sujetos a invariabilidad puedan ser más altos”. Así, dijo que podría bajar a 20 años.

En torno a la rebaja del impuesto corporativo del 27% al 23%, García Ruminot comentó que “son materias que está analizando y resolviendo el ministro (Jorge) Quiroz. Yo no he escuchado con mucha fuerza esa opción”.

Respecto al crédito por empleo, otro de los puntos del proyecto de reconstrucción, aseveró que “podría verse disminuido porque allí estamos hablando de un monto de recursos -US$ 1.400 millones- muy alto”.

Con todo, a partir de la próxima semana le tocará al Senado discutir la iniciativa, que ya pasó su primer trámite en la Cámara de Diputadas y Diputados.