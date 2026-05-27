Matías Toledo, alcalde de Puente Alto: “En migración y seguridad, este gobierno le vendió la pomada a la gente”

El alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, abordó el arribo de Martín Arrau al Ministerio de Seguridad Pública luego de la salida de Trinidad Steinert tras el cambio de gabinete.

Consultado en CNN Prime por la periodista Mónica Rincón sobre qué tipo de relación le gustaría tener con el actual titular de Seguridad, el jefe municipal señaló que aún no han mantenido conversaciones, pero “nos gustaría tener una muy buena relación, puesto que en Puente Alto tenemos una excelente relación con Carabineros, la Policía de Investigaciones y muchas mesas de trabajo con la Delegación Presidencial. Estamos muy esperanzados, la verdad, de que no sea como la ministra saliente”.

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#CNNPrime | Matías Toledo, alcalde de Puente Alto, por cambio en el ministerio en Seguridad: “Estamos muy esperanzados que no sea como la ministra saliente. Esperamos que de verdad exista el diálogo. Steinert no nos invitó ni a la reunión. Tampoco contestaba el teléfono”… pic.twitter.com/54Ii3CZLmX — CNN Chile (@CNNChile) May 28, 2026

Al preguntarle sobre los lineamientos que ha impulsado el Ejecutivo, como por ejemplo la indicación que pretende permitir la entrega de datos personales de migrantes en situación irregular desde hospitales, colegios y otros procesos con el fin de agilizar expulsiones, la autoridad municipal destacó que la ministra de Salud, May Chomali, “tuvo una muy buena posición con respecto a defender a la infancia. Creo que eso también es valorable y destacable”.

“La verdad es que, voy a ser bien honesto, siento que en términos de migración y seguridad este gobierno le vendió la pomada a la gente. O sea, dijo que se iba a acabar la delincuencia, que los migrantes se iban a ir en tantos días. Yo me acuerdo de las redes sociales del presidente o del candidato en su momento, cuando decía ‘faltan 30 días para que se vayan’, y después dijo que era una metáfora, etcétera. Hay gente que confía en los políticos y creo que eso le hace daño a la política y eso afecta”, cerró.