Alcalde Toledo afirma que “no existe diálogo ni contacto” con el gobierno, pero valora la comunicación con Poduje

El alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, en conversación con CNN Prime, abordó la megarreforma del gobierno del Presidente José Antonio Kast que actualmente se tramita en el Congreso, además de profundizar en la relación con el Ejecutivo durante estos dos meses de administración.

Respecto a la reunión con el líder del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, descartó tener intenciones de militar en la colectividad. Sin embargo, destacó que era importante reunirse con la tienda política debido a la cantidad de diputados que posee en la Cámara.

“Es un partido bisagra y creíamos que podían incidir de alguna manera. Lamentablemente no nos fue bien, ellos decidieron priorizar sus puntos y no cundió mucho. Esperaba que se priorizara el bien del país más que una iniciativa de un partido —si bien es un gran beneficio devolver el IVA en la compra de pañales y medicamentos—, sobreponer eso ante la menor recaudación fiscal que nos va a afectar a todos los chilenos es bien complejo”, develó.

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Desde su perspectiva, si eventualmente avanza el plan de Reconstrucción Nacional y este tiene implicancias, “la gente va a responsabilizar a quienes también aprobaron esto cuando nos falten recursos en diferentes instituciones del Estado”.

#CNNPrime | Matías Toledo, alcalde de Puente Alto, tras reunión con Parisi y megarreforma: “La gente va a responsabilizar a quienes aprobaron esto cuando falten los recursos. Le puede dañar el liderazgo a todos los que votaron@tv_monica 💻https://t.co/Ox6C5F6K3w pic.twitter.com/bqQFHVFPyR — CNN Chile (@CNNChile) May 28, 2026

En cuanto a los efectos que podría causar la iniciativa, alertó que implicaría “cortar muchos beneficios sociales” si es que no se realizan modificaciones.

“Tendríamos que aplicar el factor de rentabilidad social al presupuesto. ¿Qué significa esto en concreto? Que no podríamos apoyar, por ejemplo, subsidios de agua, luz, estudios, pañales, etcétera, sino empezar a decir: bueno, ¿para qué está el municipio? Para reparar calles, construir plazas y hacer lomos de toro”, especificó.

Toledo y la relación con el gobierno de José Antonio Kast

Respecto a este punto, subrayó que durante la administración saliente manifestó diversas críticas. Sin embargo, podía mantener comunicación con las autoridades. En contraste, cuestionó que actualmente la conversación es compleja. “No hay diálogo y eso a mí me preocupa”, expresó.

Consultado por la periodista Mónica Rincón sobre cuál es su evaluación de estos dos meses de mandato, el jefe municipal manifestó que es “negativa, muy mala, la verdad. Es que no tenemos contacto. Yo creo que la mejor expresión era un poco la salida de la vocera de gobierno (Mara Sedini) y también de la ministra de Seguridad (Trinidad Steinert), que eran personas que no estaban abiertas al diálogo”.

“Voy a dar otro ejemplo: con el ministro Iván Poduje hablamos, tenemos un carácter bien similar, somos bien prácticos, vamos a la calle, nos acompañamos en los campamentos, nos subimos arriba de los techos, muy bien, pero con los demás nos ha costado trabajar de manera colaborativa”, concluyó.

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