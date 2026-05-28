Senador Becker (RN) llama a diputado Romero a “tranquilizarse” tras emplazamientos sobre “derechita cobarde”

El senador de RN, Miguel Becker, abordó la acusación constitucional anunciada en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau.

Esta semana, las bancadas del Partido Republicano y del Partido Social Libertario anunciaron un libelo en contra del exjefe de la billetera fiscal por un error que habría ocurrido en el cálculo de la deuda fiscal.

En medio de la discusión, el diputado Agustín Romero (republicano) planteó que el resto del oficialismo debe plegarse a esta acción; sin embargo, desde la UDI señalaron que primero se debe estudiar la acusación en su mérito.

Así, en entrevista con CNN Chile Radio, Becker comentó que “de repente queremos parecer duros. Yo quiero parecer democrático, justo y reflexivo, de alguna forma”, y planteó que si bien no puede referirse al tema directamente por su posición de senador, “no es el momento. No es el momento porque estamos en una plena negociación”.

“No pretendamos lograr negociar con algunas partes de la oposición pretendiendo golpear a un exministro”, aseveró, añadiendo que de todos modos tiene diferencias con la gestión de Grau.

Consultado sobre si sería un error estratégico presentar una acusación en este momento, Becker respondió: “En mi opinión, yo creo que no es el momento. Yo creo que sí sería un error actuar de esta forma. Aunque, sin duda, hay responsabilidades que vamos a tener que seguir”.

#CNNChileRadio | Miguel Becker, senador (RN), sobre división en oficialismo sobre A.C. en contra de Grau: “No es el momento porque estamos en plena negociación (…) Él no tiene las capacidades totales para haber asumido algo tan importante como el Ministerio de Hacienda”. pic.twitter.com/oJEtq7VIJr — CNN Chile (@CNNChile) May 28, 2026

Respecto a los emplazamientos de Romero, quien habló de “derechita cobarde” y que si el resto del oficialismo no se suma al libelo deberá responder frente a su electorado, el senador dijo que “es una suerte de slogan mal empleado”.

“No somos ni derechita ni somos cobarde. El diputado Romero tiene que bajar la fuerza y yo lo felicito por la energía, pero tranquilizarse un poco. Podemos conversar las cosas y, obviamente, yo me siento bastante cercano a todo el sector del ámbito de nuestra derecha, del ámbito político, el espectro político (…) Yo no tengo problema en conversar”, sentenció.

El parlamentario siguió diciendo que es posible que haya una “barra brava que lo aplaude todos los días a propósito de atacarnos a nosotros”, pero recordó que el adversario político no es RN, la UDI ni Evópoli, sino que es el que “está al frente”.

En ese sentido, llamó a Romero a calmarse y a conversar “antes de salir a decir algunos aspectos relacionados con la política”.