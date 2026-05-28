Investigan denuncia de violación grupal contra alumna de la U. San Sebastián en Concepción: SernamEG anunció querella

El Ministerio Público lleva adelante una investigación luego de una denuncia por violación grupal presentada por una estudiante de la Universidad San Sebastián en Concepción (Región del Biobío).

Las primeras diligencias investigativas fueron desarrolladas por la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de la PDI tras instrucción de la Fiscalía de Flagrancia del Biobío.

La seremi de Educación del Biobío, Teresa Carrasco, lamentó los hechos, afirmando que la casa de estudios activó los protocolos correspondientes y que “nos preocupamos que se le hayan prestado los primeros auxilios psicológicos frente a los hechos que ella relató”. Asimismo, la Seremi oficiará a la Superintendencia de Educación Superior para hacer un seguimiento del caso.

Bárbara Monsalves Herrera, directora regional SernamEG, condenó el hecho y afirmó que “desde que tomamos conocimiento de este caso de violencia sexual, activamos todos los protocolos para acompañar de manera integral a la víctima”.

“Actualmente, nos encontramos brindando acompañamiento reparatorio, tanto en el ámbito psicosocial como también en el jurídico, por medio de la redacción de una querella. Asimismo, trabajaremos de manera coordinada con el Ministerio Público con el fin de condenar a los responsables de este grave caso”, agregó.

Denuncia de violación: Universidad abrió investigación interna

Desde la Universidad San Sebastián emitieron un comunicado donde entregaron detalles sobre la situación, que ocurrió en marzo.

Tras ello, se activaron los protocolos correspondientes y se dio inicio a una investigación interna que se mantiene en curso “para establecer los antecedentes disponibles y determinar las medidas que correspondan conforme a la normativa institucional”.

“Hemos mantenido plena disposición a colaborar con las diligencias requeridas por las autoridades competentes. Entendemos la preocupación que estos hechos generan en nuestra comunidad. Por ello, y en la medida en que las investigaciones permitan esclarecer los hechos, identificar responsabilidades y contar con antecedentes verificables, la Universidad adoptará oportunamente todas las medidas preventivas, académicas y disciplinarias que correspondan, resguardando siempre el debido proceso y la seguridad de nuestra comunidad universitaria”, señala el escrito.

La casa de estudios recalcó que “actuará siempre con la máxima seriedad y firmeza frente a cualquier conducta que vulnere la integridad, dignidad o seguridad de las personas, conforme a lo que determinen las instancias correspondientes. Como universidad, reafirmamos nuestro compromiso con la integridad, el bienestar y el respeto hacia cada uno de los integrantes de nuestra comunidad”.

Adicionalmente, la Federación de Estudiantes USS Concepción expresó consternación tras la denuncia y su “profunda preocupación y rechazo ante los graves hechos denunciados que afectan” a la estudiante.

En esa línea, afirmaron que es “fundamental” que los organizadores y quienes participaron de la fiesta donde habría ocurrido la situación “mantengan plena disposición a colaborar con Fiscalía y las instituciones correspondientes, especialmente en la entrega de cámaras, registros o cualquier antecedente que pueda contribuir al esclarecimiento de los hechos”.

Y rmarcaron que “quienes resulten responsables deben responder judicialmente y también enfrentar las sanciones institucionales correspondientes, mediante una aplicación firme de los protocolos internos de la universad”.

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El Ministerio de la Mujer recuerda que si eres una mujer que vive o ha vivido algún tipo de violencia de género, puedes acceder a asistencia telefónica a través de un servicio de orientación e información. También podrás recibir atención personalizada psicosocial y jurídica.

El teléfono de información y orientación es el número 1455. También se puede contactar a través de WhatsApp al +56 9 9700 7000.

Para denunciar emergencias o hechos de violencia de género se puede llamar al 149 Fono familia de Carabineros, 133 Emergencias de Carabineros y 134 de la PDI.