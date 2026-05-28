Sinner cae ante Cerúndolo en Roland Garros tras sufrir “calambres por calor” con ventaja de 2-0 en sets

(CNN) – Jannik Sinner quedó eliminado de Roland Garros en segunda ronda en uno de los resultados más sorprendentes del torneo. El número 1 del mundo perdió ante el argentino Juan Manuel Cerúndolo por 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1, tras ceder el control del partido por una crisis de calambres en medio de la ola de calor que golpea París.

Sinner dominó con autoridad los dos primeros sets y llegó a tener ventaja de 5-1 en el tercero, sirviendo para ganar el partido. Fue en ese momento cuando salió de la cancha para recibir tratamiento médico, tras una extensa discusión con el juez de silla. A su regreso, el italiano fue un jugador distinto: Cerúndolo ganó los últimos seis juegos del tercer set y se llevó los dos siguientes de forma contundente para completar la remontada.

Un torneo completamente abierto

La derrota es especialmente llamativa por el momento de forma de Sinner, quien llegó a París con 30 victorias consecutivas y tres títulos Masters de tierra batida seguidos en Montecarlo, Madrid y Roma. Con Carlos Alcaraz también fuera del torneo, una nueva corona en Roland Garros parecía al alcance del italiano.

Según ESPN Insights, Sinner es ahora el primer hombre en perder más de un partido de grand slam como cabeza de serie tras ir ganando 2-0 en sets en la Era Abierta. El propio Cerúndolo reconoció en cancha que fue “un poco afortunado”. Con los dos grandes favoritos eliminados, el camino queda despejado para una sorpresa, o para que Novak Djokovic dispute su 25° título de grand slam.