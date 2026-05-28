Ejecutan al abogado que envenenó al productor de “3 Body Problem” de Netflix con toxinas compradas en la dark web

(CNN) – China ejecutó a Xu Yao, el abogado que en 2020 envenenó a Lin Qi, fundador de Yoozoo Games y productor ejecutivo de la serie de Netflix “3 Body Problem”. La ejecución se llevó a cabo el jueves pasado y fue reportada el martes por el medio estatal chino The Economic Observer.

Three Body Universe, empresa heredera de los derechos de la trilogía, confirmó la noticia y declaró que sus empleados están “agradecidos por la justicia impartida por el sistema legal”.

Xu engañó a Lin entregándole lo que describió como pastillas probióticas, pero que en realidad contenía una mezcla de toxinas letales compradas en la dark web, entre ellas mercurio y tetrodotoxina. Lin fue hospitalizado en diciembre de 2020 y murió el día de Navidad, a los 39 años. Según el fallo judicial, el móvil fue una disputa por la gestión de la empresa.

Un plan inspirado en “Breaking Bad”

El caso atrajo amplia cobertura en China por los detalles del método: Xu montó un laboratorio clandestino en un suburbio de Shanghái, inspirado en la serie estadounidense “Breaking Bad”, y experimentó con más de cien toxinas en animales. También contaminó bebidas en las oficinas de otros ejecutivos, lo que provocó que cuatro colegas se enfermaran, aunque sobrevivieron. Para obtener los químicos, creó una empresa comercial en Japón y llegó a usar 160 números de teléfono celular.

Lin era productor ejecutivo de “3 Body Problem” cuando Netflix estrenó la serie en 2024, adaptación de la trilogía de ciencia ficción de Liu Cixin.