Subsecretario de Justicia afirma que traslado de reos comunes desde Punta Peuco se basó en “criterios técnicos”

El subsecretario de Justicia, Luis Silva, afirmó que el traslado de tres reos comunes desde Punta Peuco a otros penales se debió a criterios técnicos.

Según reveló CNN Chile, Gendarmería inició gestiones para mover a los internos desde el recinto de Til Til al Centro de Detención Preventiva de Casablanca y a la Cárcel de Temuco.

La decisión ocurre luego de que el presidente José Antonio Kast cuestionara a la administración anterior por anunciar que Punta Peuco se convertiría en un penal común.

De ese modo, este jueves el subsecretario fue consultado sobre la decisión de Gendarmería, a lo que respondió que fue “basada en criterios técnicos y nada más, es una decisión del Servicio”.

“Lo que habría que revisar es si no fue política la decisión contraria de la administración anterior, y ahora simplemente se está respetando lo que siempre fue. Esa es la pregunta que hay que hacerse”, recalcó, luego de que le preguntaran si las gestiones para trasladar a los reos tenían un sustento político.

“Insisto, no hay una decisión política, sino técnica. Los reos comunes que están en Punta Peuco son tres; esos son los que se trasladaron basados en criterios técnicos justificados por la dirección de Gendarmería”, subrayó Silva.