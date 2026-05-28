Ministro Quiroz baja un cambio a dichos de ministro García Ruminot: Evitó hacer compromisos puntuales en negociación de megarreforma

Siguen las repercusiones tras las evaluaciones del Ejecutivo para modificar el Plan de Reconstrucción Nacional en el Senado, luego que se revelara el Informe de Finanzas Públicas.

Esto, en medio de las tratativas con algunos sectores de la oposición para conseguir los votos necesarios para la aprobación de la iniciativa en la Cámara Alta.

En este contexto, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, había adelantado -en conversación con el podcast Cómo te lo explico– que “se van a tener que hacer ajustes” a la propuesta promovida por el Presidente José Antonio Kast.

Respecto a la invariabilidad tributaria de la megarreforma, aseguró que “puede ser que en lugar de los 25 años propuestos, sea algo menor, que los montos sujetos a invariabilidad puedan ser más altos”.

Durante este jueves, fue el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, el que puso paños fríos a los compromisos evaluados por el titular de la Segpres.

Tras ser consultado por la prensa por los dichos de García Ruminot, Quiroz recalcó la disposición del Gobierno a modificaciones.

Sin embargo, respecto a la invariabilidad tributaria, sostuvo de forma escueta que “puede ser eso u otras cosas, u otras cosas o nada“.