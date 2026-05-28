“Estamos viendo un terremoto de 6.9 y nadie se inmuta”: Española sorprendida por reacción de chilenos ante temblores fuertes

El más reciente movimiento telúrico 6.9 ocurrido en Calama ha generado diversas reacciones en el mundo por la tranquilidad con la que los chilenos reaccionan frente a situaciones como esa.

De hecho, en Tiktok, la usuaria @ana_bastos77 destacó un video en un casino donde se aprecia la fuerza del temblor, incluso se caen unos vasos plásticos y cubiertos y los chilenos ni se mueven de sus asientos.

“Acabo de ver este vídeo y nadie se inmuta, estamos viviendo un fucking terremoto de 6 con 9 y nadie se inmuta”, comenzó comentando.

“Es de las cosas más heavys que me pasaron cuando estaba en Chile Vivimos varios temblores, pero uno súper tocho, estábamos un piso 11, se movió todo tal y yo en plan “Chicos, he vivido un temblor”. Lo puse en mi historia y la gente “Eso es un temblorcito, eso no es un terremoto”, agregó.