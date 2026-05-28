CGE reporta utilidad de US$ 22,8 millones en el primer trimestre de 2026, casi cinco veces más que el año anterior

La Compañía General de Electricidad (CGE), la mayor distribuidora eléctrica de Chile en número de clientes, publicó este jueves sus estados financieros correspondientes al primer trimestre de 2026.

La empresa, controlada en un 97,1% por State Grid Chile Electricity SpA, filial del grupo estatal chino State Grid Corporation of China, registró una ganancia neta de US$ 22,8 millones entre enero y marzo, frente a los US$ 4,9 millones del mismo período de 2025.

Los ingresos de actividades ordinarias alcanzaron los US$ 648,8 millones, una leve caída respecto a los US$ 668,9 millones del primer trimestre del año anterior.

Por su parte, el costo de ventas cayó de US$ 589,5 millones a US$ 569,5 millones, lo que permitió mantener una ganancia bruta de US$ 79,3 millones, casi igual a los US$ 79,4 millones del mismo periodo del año anterior.

El salto en las utilidades se explica principalmente por dos factores. Primero, la reversión de pérdidas por deterioro de valor, mientras en el primer trimestre de 2025 la empresa registró un deterioro de US$ 15,7 millones, en 2026 anotó una recuperación de US$ 0,9 millones.

Segundo, los ingresos financieros más que se duplicaron, pasando de US$ 5,2 millones a US$ 13,2 millones, lo que impulsó el resultado antes de impuesto desde US$ 2,4 millones hasta US$ 30,7 millones.

La ganancia atribuible a los propietarios de la controladora fue de US$ 21,3 millones, mientras que la ganancia por acción básica incrementó de $1,66 a $9,42 por acción.

Desde el punto de vista del balance, CGE cerró el trimestre con activos totales por US$ 4.587 millones y un patrimonio total de US$ 1.714 millones.

A la fecha, CGE abastece a 3.446.910 clientes entre la Región de Arica y Parinacota y la Región de la Araucanía, además de la Región de Magallanes, con ventas físicas de 2.868 GWh en el período.