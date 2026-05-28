Día de los Patrimonios 2026: Tour en micros amarillas, visitas guiadas al Palacio Cousiño y otros panoramas imperdibles

Este último fin de semana de mayo se realizará una de las fiestas culturales más esperadas del año: el Día de los Patrimonios. La ciudad se tiñe de colores e historias, y de manera gratuita la ciudadanía podrá recorrer diversos barrios, museos y palacios.

En esta versión nuevamente se podrá disfrutar del tour de las nostálgicas micros amarillas. También se podrá visitar el destacado Palacio Cousiño, observar las obras del Museo Nacional de Bellas Artes, disfrutar de una muestra de autos y presenciar la imperdible danza del león, una expresión cultural china con más de dos mil años de historia.

Actividades por el Día de los Patrimonios

Palacio de Gobierno Exintendencia

Sábado 30 y domingo 31 de mayo

Horario: 09:00 a 14:30 horas

Morandé 95

Recorridos guiados de 15 minutos.

Observatorio Foster

Sábado 30 y domingo 31 de mayo

Cerro San Cristóbal, Santiago

Horario: 11:00 a 17:00 horas

Visitas guiadas.

Museo Chileno de Arte Precolombino

Sábado 30 y domingo 31 de mayo

Visitas guiadas, cuentacuentos y recorridos por el depósito de colecciones.

Horario: 10:00 a 18:00 horas

Bandera 361, casco histórico de Santiago.

Museo Nacional de Historia Natural

Sábado 30 y domingo 31 de mayo

Visitas guiadas, talleres y otras sorpresas.

Interior del Parque Quinta Normal.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Museo Nac. de Historia Natural (@mnhncl)



Museo Nacional de Bellas Artes

Sábado 30 y domingo 31 de mayo

Recorridos, exposiciones y actividades.

Horario: 10:00 a 18:00 horas.

Colegio de Arquitectos

Sábado 30 y domingo 31 de mayo, desde las 09:30 horas

Recorridos, exposiciones y casa abierta.

Alameda 115.

Tribunal Constitucional

30 de mayo, de 09:30 a 16:00 horas

Visitas guiadas.

Huérfanos 1234, centro histórico de Santiago.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pontificia Universidad Católica de Chile (@ucatolicaoficial)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pontificia Universidad Católica de Chile (@ucatolicaoficial)

Residencia de la Embajada Británica

Domingo 31 de mayo, de 10:00 a 14:00 horas

Las Condes, Gertrudis Echeñique 96

Inscripción a través de la plataforma oficial del Día de los Patrimonios.

Palacio Cousiño

Sábado 30 de mayo

09:30 a 14:00 horas: ingreso de público en grupos de 35 personas.

Domingo 31 de mayo

09:30 a 14:00 horas: ingreso de público en grupos de 35 personas.

Dieciocho 438, comuna de Santiago.

Tour Micros Amarillas

Sábado 30 de mayo

10:30 a 19:00 horas.

Domingo 31 de mayo

10:30 a 19:00 horas.

Punto de partida: estación Metro Quinta Normal, con recorrido por las principales calles de Santiago.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CRIFELAN®️ (@crifelan)

Museo Jedimar

Sábado 30 y domingo 31 de mayo

Horario: 10:00 a 17:00 horas

Sin reserva previa y con estacionamiento gratuito.

San Francisco de Borja 1240, Estación Central.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MUSEO JEDIMAR (@museo_jedimar)

Biblioteca Nacional

Sábado 30 y domingo 31 de mayo, de 09:15 a 13:45 horas.

No se requiere inscripción previa.

Av. Alameda Libertador Bernardo O’Higgins 651, cerca del Metro Santa Lucía.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Biblioteca Nacional de Chile (@bnchile)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Biblioteca Nacional de Chile (@bnchile)

Danza del León

Domingo 31 de mayo

15:30 a 16:15 horas: recorrido desde Plaza Oriente del Centro Cultural GAM hasta la entrada del Museo de Arte Popular MAPA.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Centro Histórico de Santiago (@centrohistoricostgo)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ¡El pulmón verde de Santiago! (@parquemetminvu)