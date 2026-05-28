Día de los Patrimonios 2026: Tour en micros amarillas, visitas guiadas al Palacio Cousiño y otros panoramas imperdibles

Este último fin de semana de mayo se realizará una de las fiestas culturales más esperadas del año: el Día de los Patrimonios. La ciudad se tiñe de colores e historias, y de manera gratuita la ciudadanía podrá recorrer diversos barrios, museos y palacios.
En esta versión nuevamente se podrá disfrutar del tour de las nostálgicas micros amarillas. También se podrá visitar el destacado Palacio Cousiño, observar las obras del Museo Nacional de Bellas Artes, disfrutar de una muestra de autos y presenciar la imperdible danza del león, una expresión cultural china con más de dos mil años de historia.
Actividades por el Día de los Patrimonios
Palacio de Gobierno Exintendencia
Sábado 30 y domingo 31 de mayo
Horario: 09:00 a 14:30 horas
Morandé 95
Recorridos guiados de 15 minutos.
Observatorio Foster
Sábado 30 y domingo 31 de mayo
Cerro San Cristóbal, Santiago
Horario: 11:00 a 17:00 horas
Visitas guiadas.
Museo Chileno de Arte Precolombino
Sábado 30 y domingo 31 de mayo
Visitas guiadas, cuentacuentos y recorridos por el depósito de colecciones.
Horario: 10:00 a 18:00 horas
Bandera 361, casco histórico de Santiago.
Museo Nacional de Historia Natural
Sábado 30 y domingo 31 de mayo
Visitas guiadas, talleres y otras sorpresas.
Interior del Parque Quinta Normal.
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Museo Nacional de Bellas Artes
Sábado 30 y domingo 31 de mayo
Recorridos, exposiciones y actividades.
Horario: 10:00 a 18:00 horas.
Colegio de Arquitectos
Sábado 30 y domingo 31 de mayo, desde las 09:30 horas
Recorridos, exposiciones y casa abierta.
Alameda 115.
Tribunal Constitucional
30 de mayo, de 09:30 a 16:00 horas
Visitas guiadas.
Huérfanos 1234, centro histórico de Santiago.
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Residencia de la Embajada Británica
Domingo 31 de mayo, de 10:00 a 14:00 horas
Las Condes, Gertrudis Echeñique 96
Inscripción a través de la plataforma oficial del Día de los Patrimonios.
Palacio Cousiño
Sábado 30 de mayo
09:30 a 14:00 horas: ingreso de público en grupos de 35 personas.
Domingo 31 de mayo
09:30 a 14:00 horas: ingreso de público en grupos de 35 personas.
Dieciocho 438, comuna de Santiago.
Tour Micros Amarillas
Sábado 30 de mayo
10:30 a 19:00 horas.
Domingo 31 de mayo
10:30 a 19:00 horas.
Punto de partida: estación Metro Quinta Normal, con recorrido por las principales calles de Santiago.
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Museo Jedimar
Sábado 30 y domingo 31 de mayo
Horario: 10:00 a 17:00 horas
Sin reserva previa y con estacionamiento gratuito.
San Francisco de Borja 1240, Estación Central.
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Biblioteca Nacional
Sábado 30 y domingo 31 de mayo, de 09:15 a 13:45 horas.
No se requiere inscripción previa.
Av. Alameda Libertador Bernardo O’Higgins 651, cerca del Metro Santa Lucía.
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Danza del León
Domingo 31 de mayo
15:30 a 16:15 horas: recorrido desde Plaza Oriente del Centro Cultural GAM hasta la entrada del Museo de Arte Popular MAPA.
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