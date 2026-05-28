Condenan a 15 años de prisión al hombre que planeó atacar un concierto de Taylor Swift en Viena

(Reuters) — Un tribunal austriaco condenó este jueves a 15 años de prisión a un joven de 21 años que admitió haber planeado un ataque islamista frustrado contra un concierto de Taylor Swift en Viena en 2024, al declararlo culpable de varios delitos, principalmente relacionados con terrorismo.

Beran A, cuyo apellido no se ha hecho público de acuerdo con las normas de privacidad austriacas, fue detenido el 7 de agosto de 2024, un día antes del primero de los tres conciertos previstos de la estrella del pop estadounidense en la capital austriaca.

Las tres fechas fueron canceladas, para disgusto de los fans y de Swift, quien escribió después que fue “devastador”. Mientras multitudes de seguidores decepcionados cantaban juntos en Viena para consolarse, ni Swift ni ninguna “swiftie” comparecieron en el juicio en Wiener Neustadt, una ciudad al sur de la capital.

Beran A, que es austriaco, se declaró culpable de los cargos relacionados con el ataque planeado, que conllevaban una pena máxima de 20 años de prisión. Se cubrió el rostro con una carpeta de anillas al entrar en la sala del tribunal para evitar ser identificado en las fotografías.

“Solo quisiera decir que lo siento”, dijo en una declaración final tras los alegatos finales de este jueves.

Se determinó que Beran A intentó, sin éxito, comprar armas ilegalmente, entre ellas una ametralladora y una granada de mano, y que siguió instrucciones de un video del Estado Islámico titulado “Haz una bomba en la cocina de tu mamá” para producir una pequeña cantidad del explosivo triperóxido de triacetona (TATP).

También fue acusado en el mismo juicio de conspirar por separado con dos amigos de la escuela para llevar a cabo un ataque en solitario a comienzos de 2024 en distintas ciudades de Medio Oriente. Él y el coacusado Arda K admitieron que viajaron a Dubai y Estambul, respectivamente, para perpetrar ataques, pero finalmente no lo hicieron.

Beran A dijo al tribunal, en la apertura de su juicio el mes pasado, que recorrió Dubai en marzo de 2024 en busca de víctimas a las que apuñalar, pero sufrió un ataque de pánico cuando intentó hacerlo. A su regreso a Viena, decidió ir más lejos y finalmente eligió el concierto como objetivo.

Sin embargo, él y Arda K negaron haber brindado apoyo moral al tercer hombre, que fue detenido en La Meca bajo sospecha de apuñalar a un agente de seguridad en la Gran Mezquita de la ciudad sagrada. Aún permanece bajo custodia en Arabia Saudita.

Los alegatos finales se centraron tanto en ese aspecto que ni siquiera mencionaron específicamente el concierto de Swift. La abogada de Beran A, Anna Mair, y el abogado de Arda K, David Jodlbauer, reiteraron que sus clientes no brindaron apoyo material al tercer hombre y que, en todo caso, fue al revés.

“Beran no es un líder. No es un cerebro ideológico”, dijo Mair en su resumen.

No obstante, el jurado lo declaró culpable en todos salvo dos de los 15 cargos sometidos a su consideración, incluido el de brindar apoyo moral al tercer hombre. También declaró a Arda K culpable de todos los cargos y lo condenó a 12 años de prisión.